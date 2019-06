Italia batte Belgio | ma qualificazione traballa

Europei U21 - l’Italia batte il Belgio 3-1 ma è a un passo dall’eliminazione. Spagna in semifinale : l’Italia il suo dovere lo fa, battendo agevolmente un piccolo Belgio a Reggio Emilia, ma potrebbe non bastare. Se una speranza di qualificarsi alle semifinali dell’Europeo under 21 e alle Olimpiadi di Tokyo c’è ancora, è, però traballante, perché appesa ai risultati degli altri e con fattori di rischio non piccoli. A qualcuno, nello specifico Franc...

Scherma - Europei 2019 : sciabolatori in semifinale! L’Italia batte la Georgia all’ultima stoccata : Si accende solo la luce verde, Luca Curatoli si sdraia sulla pedana e la panchina azzurra esplode di gioia. In questo modo si è chiuso il pazzo quarto di finale tra Italia e Georgia nella prova a squadre di sciabola maschile agli Europei di Dusseldorf. Gli azzurri (Curatoli, Berrè, Samele e Montano) si sono qualificati per le semifinali dopo aver sconfitto per 45-44 la Georgia. Una vittoria arrivata proprio all’ultima stoccata con gli ...

Europei Under 21 - Italia con le spalle al muro : battere il Belgio e sperare - serve l’impresa per la semifinale : L’Italia è con le spalle al muro, sull’orlo del baratro e bisognosa di un’impresa per rialzarsi nel momento più difficile. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Spagna all’esordio con un roboante 3-1 e aver perso in maniera sorprendente con la Polonia per 1-0, si giocano tutto contro il Belgio per proseguire la propria avventura agli Europei Under 21 di calcio 2019. Sabato 22 giugno, ore 21.00, Mapei Stadium di Reggio ...

Europei Under 21 - Italia con le spalle al muro : battere il Belgio e sperare - serve l’impresa per la semifinale : L’Italia è con le spalle al muro, sull’orlo del baratro e bisognosa di un’impresa per rialzari nel momento più difficile. Gli azzurrini, dopo aver sconfitto la Spagna all’esordio con un roboante 3-1 e aver perso in maniera sorprendente con la Polonia per 1-0, si giocano tutto contro il Belgio per proseguire la propria avventura agli Europei Under 21 di calcio 2019. Sabato 22 giugno, ore 21.00, Mapei Stadium di Reggio ...

Ibm porta in Italia P-Tech - la formazione digitale che combatte la disoccupazione giovanile : (foto: Pixabay) Migliorare le competenze digitali dei più giovani per favorirne l’occupazione: con questo obiettivo Ibm porta anche in Italia il suo programma educativo P-Tech. Lo ha annunciato ieri a Milano il Ceo dell’azienda Ginni Rometty. La città scelta per lanciare l’iniziativa è Taranto, dove saranno quattro le scuole coinvolte oltre al Politecnico di Bari. Ateneo che a Taranto porterà i propri docenti ...

Meteo weekend : Lucifero si abbatte sull’Italia - bolla africana con temperature bollenti : Fino a sabato caldo intenso al Sud e rischio temporali sul Settentrione. Dalla prossima settimana ondata di calore che si estenderà anche a Nord. La temperature salgono fino a 36-37 gradi.

Boxe – L’ex campione d’Italia di pesi wleter sul ring : Michele Esposito combatterà a Ring Rooster : A Ring Roosters combatterà anche L’ex campione d’Italia dei pesi welter Michele Esposito Sabato 29 giugno, al palasport Salvador Allende, a Cinisello Balsamo, a pochi minuti da Milano, avrà luogo Ring Roosters, galà di pugilato, musica e spettacolo organizzato dal Francis Boxing Team di Francis Rizzo in collaborazione con la palestra Rocky Marciano di Elvis Bejko, con Emiliano Ronchi (in arte Emi Lo Zio) e con la società Super Mario 24 di ...

Meteo - ondata di caldo si abbatte sull’Italia ma nel weekend tornano i temporali al nord : Con l'avvio del solstizio d’estate, un nova ondata di caldo attraverserà l'Italia facendo nuovamente salire le temperature. Nonostante questo quadro Meteorologico, la Penisola non sarà risparmiata da improvvisi annuvolamenti a nord, in particolare sull'arco alpino, che nelle prossime ore daranno vita a una fase temporalesca che interesserà molte zone soprattutto tra Piemonte e Veneto.

Europei Under 21 calcio 2019 : l’Italia si qualifica alle semifinali se… Bisogna battere il Belgio e sperare : L’Italia è con le spalle al muro agli Europei Under 21 di calcio 2019, gli azzurri sono stati sconfitti dalla Polonia per 1-0 e ora la strada verso le semifinali della rassegna continentale si è complicata terribilmente. I ragazzi di Gigi Di Biagio devono assolutamente battere il Belgio nell’ultima partita in programma sabato 22 giugno (ore 21.00) e poi devono sperare in un risultato favorevole dall’incontro tra Spagna e ...

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia conquista il primo posto se… Tutte le combinazioni : battere il Belgio e sperare : L’Italia è già qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile ma le azzurre sono in corsa anche per chiudere la fase preliminare al primo posto, un risultato importante perché dovrebbe consentire un accoppiamento più favorevole negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale scenderà in campo ad Ankara (Turchia) nella giornata di giovedì 20 giugno (ore 15.00) per affrontare il ...

Mondiali donne : Marta batte azzurre - ma Italia è prima : All'Italia non riesce il tris ma la sconfitta di misura (1-0 e per un rigore assai dubbio) contro il Brasile nella terza e ultima gara del girone di qualificazione del Mondiale francese e' indolore per le ragazze di Milena Bertolini che passano agli ottavi da prime del girone. Le azzurre chiudono il gruppo C con 6 punti, gli stessi di Australia e verdeoro ma davanti a tutte in virtu' della miglior differenza reti: torneranno in campo martedi' 25 ...

LIVE Scherma - Europei 2019 in DIRETTA : Alessio Foconi batte Daniele Garozzo - doppietta Italiana nel fioretto maschile!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Alessio Foconi batte Daniele Garozzo 15-4. 15-4 Alessio Foconi CAMPIONE D’EUROPA!!! ARGENTO PER Daniele Garozzo!!! 14-4 Foconi. Il video premia Garozzo. 14-3 Foconi. Contrattacco a segno. 13-3 Foconi. Restituita la parata e risposta. 12-3 Foconi. Parata e risposta di Garozzo. 12-2 Foconi. Attacco e contrattacco. 11-2 Foconi. Tocca di rimessa l’iridato. 10-2 Foconi. Parata e ...

L'Italia batte 5-0 la Giamaica e si qualifica per gli ottavi di finale : Le Azzurre hanno conquistato la seconda vittoria ai Mondiali di calcio femminile in Francia. Dopo il successo contro l'Australia, le giocatrici di Milena Bertolini hanno battuto per 5-0 la Giamaica e dopo solo due giornate hanno conquistato la qualificazione agli ottavi di finale. A Reims Cristiana

L’Italia batte la Giamaica e va agli ottavi di finale : Dopo l’Australia anche la Giamaica. Missione compiuta, le Azzurre di Milena Bertolini si qualificano per gli ottavi di finale del Mondiale di calcio femminile Francia 2019 e martedì 18 giugno, contro il Brasile, giocheranno per il primo posto nel girone. Sembrava un sogno già prima di cominciare, ora dopo la vittoria per 5-0 sulle Reggae Girlz con tripletta di Cristiana Girelli e doppietta di Aurora Galli, inizia ad assumere i contorni di ...