Italia-Argentina volley | Nations League 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Mondiali calcio femminile 2019 - chi affronterà l’Italia agli ottavi di finale? Cina quasi sicura dopo Scozia-Argentina 3-3 : L’Italia affronterà con buona probabilità la Cina agli ottavi di finale dei Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre, vincitrici del gruppo C, se la dovranno vedere contro una terza classificata e quasi sicuramente sarà la compagine asiatica: il pareggio di questa sera tra Scozia-Argentina (un rocambolesco 3-3 con le britanniche che si sono fatte rimontare tre gol nei 20 minuti finali) ha praticamente definito il prossimo ...

Argentina - due preti (uno Italiano) a processo per pedofilia : Un processo per reati di pedofilia si terra' in un tribunale in Argentina a partire dal 5 agosto; imputati due sacerdoti e un laico accusati di avere abusato di bambini in una scuola per sordomuti. Il caso coinvolge bambini che frequentavano l'istituto Antonio Provolo nella provincia di Mendoza. Un avvocato delle vittime ha riferito che "il prete italiano Nicola Corradi, il sacerdote Horacio Corbacho e un terzo uomo che ha lavorato al Provolo ...

Calcio - Mondiali Femminili 2019 : torna in campo l’Italia. Ci sono anche Giappone-Scozia e Inghilterra-Argentina : Entra sempre più nel vivo il Mondiale di Calcio femminile 2019, che in questo venerdì vive una giornata piena con tre partite in programma: Giappone-Scozia, Italia-Giamaica e Inghilterra-Argentina. E’ ovvio che le attenzioni nostrane saranno rivolte all’impegno delle azzurre, che in caso di successo avrebbero ottime possibilità di strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta, ma non sono da sottovalutare le partite della ...

Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv - quarti di finale del Mondiale Under 20 – VIDEO : Dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia ...

Italia-Argentina - streaming e tv : dove vedere i quarti di finale del Mondiale Under 20 : dove vedere Italia – Argentina streaming e tv, quarti di finale del Mondiale Under 20 Italia Argentina streaming| Italia-Argentina si giocherà venerdì 7 luglio alle ore 18.30. Il match valevole per i quarti di finale di Mondiale Under 20 vedrà scendere in campo gli azzurrini, vittoriosi con la Polonia, e l’Argentina che ha eliminato il Mali. Italia – Argentina in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà ...

Basket 3×3 - Mondiali Under 18 2019 : doppi successi per Russia e Argentina tra gli uomini e Cina e Francia tra le donne. Domani l’Italia maschile : Si è disputata quest’oggi la prima giornata dei Mondiali di Basket 3×3 Under 18 a Ulaanbaatar (o Ulan Bator), in Mongolia, con 20 partecipanti tanto al maschile quanto al femminile. Cominciano bene Russia e Argentina, per quel che riguarda gli uomini, con due successi, mentre tra le donne lo stesso destino positivo tocca in sorte a Cina e Francia. Il settore maschile ha visto svolgersi le partite dei gironi B e D, quello femminile dei ...

Argentina - i convocati per la Coppa America : non c’è Icardi - presenti 4 ‘Italiani’ : Non è sicuramente uno dei migliori momenti per Mauro Icardi, l’attaccante non disputerà infatti la Coppa America in programma in Brasile a partire dal 14 giugno, il calciatore dell’Inter è stato infatti escluso dalla lista dei 23 diramata oggi dal commissario tecnico dell’argentino, Lionel Scaloni. Non c’è il portiere dell’Udinese Musso, quattro gli ‘italiani’: il difensore della Fiorentina, German ...

Internazionali d’Italia – Un tifoso speciale per Del Potro : volto pitturato con i colori dell’Argentina e cappellino di… Valentino Rossi [VIDEO] : Un simpatico tifoso sugli spalti del Foro Italico di Roma per Del Potro: l’eccentrico signore argentino attira l’attenzione agli Internazionali d’Italia E’ ancora in corso la sfida tra Del Potro e Novak Djokovic, valida per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista argentino e il rivale serbo si stanno sfidando al Foro Italico di Roma alla ricerca di un pass per le semifinali di ...

Argentina - Scaloni ufficializza la liste dei pre-convocati per la Copa America : tanta “Italia” - ma occhio ai tagli : Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha fatto le sue scelte per quanto concerne i calciatori che disputeranno la prossima Copa America Il Ct dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha diramato la lista dei 35 pre-convocati in vista della Copa America che si disputerà nel mese di giugno. Entro il 30 maggio Scaloni dovrà effettuare la scrematura decisiva che porterà tale lista al numero finale di 23 elementi, una scrematura che potrebbe ...