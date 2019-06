Iran-Usa | doppia impasse Trump ai leader iraniani | Non potete avere armi

Oro e petrolio - rialzi da record grazie a Fed e tensioni Usa-Iran : Venti di guerra in Medio Oriente, banche centrali sempre più «colombe» e un ritorno della speranza sulle trattative commerciali Usa-Cina hanno dato una scossa ai mercati finanziari negli ultimi giorni, con un impatto importante sull’oro e sul petrolio: entrambi hanno registrato il maggior rialzo settimanale da circa tre anni a questa parte...

Onu a Usa e Iran : dialogo e nervi saldi : 0.01 Evitare l'escalation e mostrare "nervi d'acciaio". Questo l'appello del Segretario generale dell'Onu, Guterres, rivolto agli Stati Uniti e all'Iran, allo scopo di scongiurare una deflagrazione della crisi in corso. Per Guterres il "dialogo è il miglior modo per far calare la tensione". L'Onu resta in contatto con Washington e Teheran, insistendo sulla moderazione anche nei colloqui informali. Guterres andrà al vertice G20 a Osaka,in ...

La guerra che Usa e Iran non vogliono - ma che rischiano di dover combattere : Gli Stati Uniti e l’Iran sembrano a un passo dalla guerra nel Golfo Persico, in un crescendo di tensioni che lascia poco spazio all’ottimismo e allarma i mercati.Il 12 maggio scorso alcune petroliere sono state attaccate al largo dell’emirato di Fujaira, determinando danni contenuti sebbene destando preoccupazioni tanto sul piano locale quanto su quello globale e del mercato petrolifero. Quasi contemporaneamente, in Yemen, i ...

Bitter Sweet spoiler al 28 giugno : la PIran litiga con l'Aslan a causa di Demet : Nelle prossime puntate della nuova soap “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” che i telespettatori italiani vedranno dal 24 al 28 giugno 2019, Demet non riuscirà a controllare la sua gelosia nei confronti di Ferit Aslan. La sorella di Deniz dimostrerà di rimpiangere la sua passata storia d’amore con il ricco architetto, anche quando suo marito Hakan tenterà di ucciderlo. La moglie di quest’ultimo, non appena si accorgerà della complicità tra ...

USA-Iran : VIDEO DRONE ABBATTUTO/ Trump frena raid - Teheran nega avvertimento : Conflitto sfiorato fra l'Iran e gli Usa: Teheran si difende e pubblica VIDEO del DRONE americano ABBATTUTO, negando avvertimento da parte di Trump su raid.

Usa-Iran - a dieci minuti dalla guerra. Camporini : "Pericolosissimo sottovalutare la capacità militare di Teheran" : Grande è la confusione sotto il cielo di Washington, ma la situazione è tutt’altro che eccellente. I falchi che chiedono una reazione esemplare, il presidente che prima dà luce verde e poi ci ripensa, salvo poi fare una mezza marcia indietro sul ripensamento. Infine, la richiesta di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu sull’Iran per lunedì. Lo fanno sapere fonti diplomatiche del ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : alta tensione Usa-Iran - 21 giugno 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. alta tensione fra gli Usa e l'Iran, dopo gli eventi delle ULTIME ore: tutti i dettagli, 21 giugno 2019,

Una telefonata ha fermato la guerra tra Usa e Iran (ma per 72 ore è ancora possibile) : Ora le forze statunitensi in Medio Oriente sono state messe in stand by per le prossime 72 ore: l'attacco di ritorsione dopo...

Iran - Alitalia e altre 7 compagnie aeree cambiano rotta ed evitano Golfo Oman : “Precauzione per tensioni Usa-Teheran” : Alitalia si aggiunge ad altre sette compagnie aeree (Lufthansa, Klm, British Airways, United Airlines, Qantas Airlines, Singapore Airlines e Malaysia Airlines) e decide di modificare la rotta del volo Roma-Delhi, l’unico della compagnia italiana a sorvolare lo Stretto di Hormuz e il Golfo dell’Oman, l’area dove si sta concentrando la tensione tra gli Stati uniti e l’Iran, dopo gli attacchi alle petroliere saudite, ...

Iran - le compagnie aeree cambiano rotte - Alitalia compresa : Teheran pubblica il video dell'abbattimento del drone Usa : Le Guardie della rivoluzione islamica Iraniana hanno diffuso il presunto video dell'abbattimento del drone americano sullo stretto di Hormuz da parte della loro contraerea. Nelle immagini...

Usa-Iran - guerra sfiorata/ Teheran "Drone abbattuto nel nostro spazio aereo" : Usa, Iran, conflitto sfiorato nella notte: Trump prima dà l'ok poi lo annulla. Teheran: "Il drone è stato abbattuto perché nel nostro spazio aereo"

Sospesi i voli Usa sui cieli di Teheran"Trump ha avvisato l'Iran dell'attacco" : Il presidente Usa ha inviato un messaggio all'Iran, tramite l'Oman, mettendo in guardia Teheran su un "attacco imminente". Lo riferiscono responsabili iraniani, citati dall'agenzia di stampa Reuters.

Iran - gli Usa stanno uccidendo l’accordo nucleare. E l’Europa è complice : di Roberto Iannuzzi* Nel braccio di ferro attualmente in corso fra Stati Uniti e Iran, l’Europa spicca per la sua marginalità ma anche per la dissonanza di alcune sue posizioni. Com’è noto, Washington ha recentemente accusato Teheran degli attacchi a due petroliere nel Golfo di Oman, che erano stati preceduti da episodi analoghi nel mese di maggio. L’amministrazione Trump ha anche diffidato la Repubblica Islamica dal violare l’accordo nucleare, ...