Io e te | l' asso nella manica di Pierluigi Diaco | il segreto del successo in Rai

Calciomercato Juve - Sarri ad un passo : nella sua formazione ci sarebbero Chiesa e Icardi : Come riporta parte dei media sportivi italiani, l'arrivo di Maurizio Sarri alla Juventus sarebbe molto vicino. Paratici è appena tornato da Londra dove avrebbe lavorato per la conclusione della trattativa con il Chelsea. L'ufficialità potrebbe arrivare ad ore. Intanto, starebbe già nascendo la nuova Juventus che sarebbe plasmata sulle idee del tecnico toscano. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini, mentre è già stato perfezionato ...

Formula 1 - la Ferrari ritira ufficialmente l’appello : ma il Cavallino si gioca l’asso nella manica : Il team di Maranello ha comunicato ufficialmente alla FIA di aver ritirato l’appello, facendo però presente di avere intenzione di far valere il diritto di revisione del caso Niente appello al Tribunale della FIA, è questa la decisione comunicata ufficialmente dalla Ferrari nella giornata di oggi. L’ingiustizia subita da Vettel però non verrà archiviata, dal momento che il team di Maranello eserciterà il diritto di revisione ...

Beach Volley - al via il campionato assoluto : prima tappa in programma nella cornice del Castello Sforzesco : nella splendida cornice milanese del Castello Sforzesco, la prima prestigiosa tappa degli assoluti italiani 2×2 vede all’esordio la coppia Michieletto-Ferraris Il campionato Italiano di Beach Volley è alla sua prima tappa, che si svolgerà nel bel mezzo della CRAI Milano Volley Week, che dal 14 al 23 giugno, renderà il capoluogo lombardo per dieci giorni il centro di gravità della pallavolo italiana. In via Beltrami è possibile ...

Paris Saint-Germain - colpo basso al Barcellona : accelerata decisiva nella corsa a De Ligt : Il club parigino pare essere passato in vantaggio sul Barcellona nella corsa a De Ligt, vicinissimo adesso a trasferirsi in Francia La corsa a Matthijs De Ligt potrebbe assicurarsela clamorosamente il Paris Saint-Germain, che ha letteralmente bruciato nelle ultime ore la concorrenza del Barcellona. Spada/LaPresse Il club parigino è vicino alla chiusura dell’operazione, prova ne è l’incontro che dovrebbe avvenire nella giornata ...

10 serie tv da vedere assolutamente nella vita : i cult imperdibili : Stilare una lista delle migliori serie tv di sempre è quasi impossibile. Ci sarebbero troppe variabili da considerare e diventerebbe impossibile ignorare quella vocina nell'orecchio che sussurra opinioni personali anziché giudizi oggettivi. Molto meglio parlare di serie tv da vedere assolutamente, quindi. In questo modo è più semplice passare in rassegna alcuni dei titoli più amati dal pubblico e dalla critica e spiegare cos'è che li rende dei ...

Charles Leclerc F1 - GP Canada 2019 : “Non sono stato perfetto nella Q3 - domani confido nel passo gara” : Dopo il disastro di Montecarlo quando era stato eliminato già nella Q3, Charles Leclerc si riscatta ampiamente nelle qualifiche del Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, centrando un terzo posto decisamente positivo e che gli regala una iniezione di fiducia, anche se ha concluso con 680 millesimi di distanza dalla pole position del compagno di scuderia Sebastian Vettel. Il classe 1997 ha messo in mostra una ottima velocità fino alla Q2, ...

Valerio Onida : "Le correnti nella magistratura dovrebbero fare un passo indietro" : Le correnti in magistratura hanno assunto troppo potere? Valerio Onida, presidente emerito della Corte costituzionale, accenna a un’espressione amara in volto quando HuffPost gli fa questa domanda, a margine di uno degli eventi del Congresso nazionale di Area, la corrente che al Csm mette insieme i togati di magistratura democratica e Movimento per la Giustizia. “Eh, forse un po’ sì, purtroppo”, risponde nel ...

Sammy Basso è cavaliere : la nomina di Mattarella per l'impegno nella ricerca : Il 23enne premiato per l'impegno nella ricerca e nella divulgazione scientifica sulla malattia rara che causa l'invecchiamento precoce

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella quinta di ritorno - vince anche Bollate - passo falso per Forlì : quinta giornata del girone di ritorno per la Serie A1 di Softball 2019, turno in back to back con il quarto, disputato ieri, in cui si sono svolte delle doppie sfide molto interessanti e piene di spettacolo, a cominciare da quelle della capolista Specchiasol Bussolengo, capace di piegare 7-0 e 4-1 le Rhaevendors Caronno, conservando dunque la vetta della graduatoria. Non tiene il passo la Poderi Dal Nespoli Forlì, vittoriosa 5-4 nel primo match, ...

Huawei riammessa alla SD association - il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q : La situazione di Huawei sembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dalla pubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodotti Huawei dalla beta di Android Q, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dalla SD Association, per la ...

MotoGp – La Ducati al Mugello con un asso nella manica per battere Marquez e la Honda : Al Mugello la Ducati pronta a sfoggiare un’importate novità per mettere i bastoni tra le ruote alla Honda e a Marquez E’ tutto pronto per il Gp d’Italia: i piloti della MotoGp si sfideranno domenica sul circuito del Mugello per il sesto appuntamento della stagione 2019. Lo scorso anno la Ducati ha festeggiato con una fantastica doppietta, con Jorge Lorenzo sul gradino più alto del podio, seguito da Dovizioso e Valentino ...

Softball - Serie A1 2019 : due su due per Bussolengo nella terza giornata di ritorno - passo falso per Bollate : terza giornata di gare per quanto riguarda il girone di ritorno della Serie A1 di Softball 2019, al termine della quale in testa alla classifica troviamo ancora la Specchiasol Bussolengo, capace di vincere entrambi i match contro Saronno per 2-0 e 1-0, mentre la Poderi Dal Nespoli Forlì regge il passo, e si impone 11-3 e 6-3 sulla Metalco Castellana, blindando di fatto il secondo posto. passo falso invece per Bollate, che cade 9-2 contro ...

Nuovi affari Amazon per Huawei P30 Lite e P30 Pro nella settimana del ban Google - offerte a prezzo sempre più basso : C'era da aspettarselo ed in effetti le offerte Amazon relative ai device Huawei sono sempre più interessanti. Il Huawei P30 Lite così come il P30 Pro tra i dispositivi più recente del produttore stanno subendo un ribasso quanto mai fulmineo del loro prezzo e non si può di certo escludere che gli affari siano pure una conseguenza del ban Google o per meglio dire del governo USA sui prodotti del produttore cinese. Già un paio di giorni fa avevamo ...

