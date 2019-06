In Veneto “Pronti ad accogliere gli sfollati per l’eruzione del Vesuvio”

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) “Nel caso ci fosse un’eruzione del Vesuvio ilsarebbe pronto adgliesattamente come nel caso di qualsiasi altra calamità nazionale e in numero definito dalla normativa nazionale che, in questi casi, prevede un’equa distribuzione tra le Regioni“. A spiegarlo l’assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin che chiarisce i termini secondo i quali è stata approvata una specifica delibera in materia. Si tratta della Deliberazione della Giunta Regionale n.747 del 4 giugno 2019 “Pianificazione di emergenza per rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi Flegrei. Approvazione degli schemi di Protocollo d’intesa tra la Regione del, la Regione Campania e i Comuni di Napoli, San Giuseppe Vesuviano, Sant’Anastasia e l’enclave di Pomigliano d’Arco”. “La delibera prevede l’applicazione di una norma dello Stato che ...

