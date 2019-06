Immigrazione | la Germania vuole rispedirci i dublinanti anche con voli charter

Immigrazione : la Germania ha riportato in Italia quasi 1200 profughi 'dublinanti' : La Germania, negli ultimi mesi, ha portato in Italia circa 1.200 dublinanti. Mentre il ministro Matteo Salvini ribadisce a gran voce, ogni giorno, che i porti Italiani sono chiusi, in realtà i nostri aeroporti non lo sono per nulla. Un reportage di Repubblica, firmato dalla giornalista Tonia Mastrobuoni, rivela che secondo i dati del Ministero dell'Interno tedesco (di cui è titolare Horst Seehofer) le richieste di trasferire profughi richiedenti ...