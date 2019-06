Immigrati | la testimonianza | In Svizzera manette | catene ai piedi | incappucciati e

liberoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) "Spogliati, legati eprima di essere rispediti in Italia". Una coppia di migranti denuncia come sono stati cacciati dallaassieme alla loro bambina. I due, lui del Camerun e lei della Costa D'Avorio, - racconta Repubblica - erano arrivati in Italia a bordo di una nave umanitar

MimmoMix62 : RT @Libero_official: I metodi brutali con cui la Svizzera spedisce gli immigrati in Italia: la testimonianza-choc - Libero_official : I metodi brutali con cui la Svizzera spedisce gli immigrati in Italia: la testimonianza-choc - eliadome : Questa è la testimonianza importante di una cittadina del posto che manifesta le mancanze della giunta comunale nel… -