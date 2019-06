Il Vesuvio erutta? Firmato il piano per gli sfollati | tanti verso il Nord

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Patricia Tagliaferri Firmate intese tra la Campania e le regioni Negli stadi, forse, si continuerà a sentire, ma al di fuori del calcio uno dei cori più odiati dai napoletani («, lavali con il fuoco») sembra ormai superato dai fatti. Perché da ieri, con l'ultima firma degli accordi di gemellaggio tra la Campania e le altre regioni italiane, è stato messo a punto undi evacuazione di massa, stabilito dalla protezione civile, che in caso di eruzione del, uno dei crateri più pericolosi al mondo considerata l'elevata popolazione delle zone circos, nel giro di 12 ore sarà in grado di smistare circa un milione e 200mila residenti in tutta Italia. Anche al settentrione, con il Veneto in prima fila tra le regioni pronte ad accogliere gli, ora che la Lega ha cancellato ildal suo simbolo ed è diventata una forza nazionale e l'indipendenza della ...

