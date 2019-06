Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era

Torino - antagonisti in Siria : “Decisione del Tribunale? Vittoria nostra e dei curdi. La dobbiamo a Orsetti” : “La decisione del Tribunale di Torino è una Vittoria delle Ypg e Ypj”, cioè l’Unità di protezione popolare e l’Unità di protezione delle donne, milizie del Fronte Siriano democratico. Lo ha dichiarato Maria Edgarda Marcucci, detta Eddi, commentando il decreto con cui i giudici hanno respinto la proposta di sottoporre a sorveglianza speciale due antagonisti torinesi, Davide Grasso e Jacopo Bindi, che si sono uniti in Siria alle ...

E il Tribunale dei ministri di Catania archivia le accuse di sequestro di persona per Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : L'indagine, relativa al trattenimento dei migranti sulla Sea Watch 3 poi fatta sbarcare a Catania a gennaio, era stata aperta dalla Procura di Roma

Rixi - il Tribunale di Genova : “Contestati peculato e falso per spese non pertinenti all’attività politica dei gruppi regionali” : A seguito della sentenza di primo grado per il processo ‘spese pazze’ che ha coinvolto buona parte dei consiglieri regionali liguri dal 2010 al 2012 tra i quali Edoardo Rixi, il tribunale di Genova ha indetto una conferenza stampa per evidenziare gli aspetti centrali del dispositivo. Per la prima volta in Liguria la Procura della Repubblica ha contestato ai presidenti di ciascun gruppo consiliare i reati di peculato e falso chiamandoli a ...