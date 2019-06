Il Racconto del Reale | Caro Prigioniero su Sky Atlantic con Raffaele Sollecito

La gran fregatura del Racconto delle migrazioni : (foto: Pool LE FLOCH/TRAVERS/Gamma-Rapho via Getty Images) Come viene rappresentato il fenomeno migratorio da parte dei media online italiani ed europei? È la domanda su cui invita a riflettere il rapporto “Imago migrantis: migranti alle porte dell’Europa nell’era dei media” che verrà presentato mercoledì 26 giugno a Roma, a Palazzo Merulana, con la partecipazione di Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, e Gianfranco Rosi, ...

Marco Paolini : "Vi Racconto cos'è successo la notte dell'incidente - ma ancora non riesco a perdonarmi di aver ucciso una donna" : “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi”. A quasi un anno dalla tragedia, e con una condanna a un anno di reclusione, sospesa per la condizionale, Marco Paolini torna su cosa successe la notte in cui tamponò un utilitaria gettandola fuori strada, uccidendo una donna. Da allora, il regista e attore vive con il peso di avere causato una perdita ...

SABRINA PARAVICINI - UN MEDICO IN FAMIGLIA : HA IL CANCRO/ Foto il Racconto delle cure : SABRINA PARAVICINI, l'attrice nota per la fiction Un MEDICO in FAMIGLIA, ha il CANCRO: la donna racconta la sua battaglia su Instagram 'è in remissione'.

Inter Hq : Il Racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra : Un momento storico, una giornata da ricordare, la prima nella nuova casa nerazzurra.Un nuovo capitolo che avrà come cornice il cuore innovativo e tecnologico di Milano per trasmettere l’identità del Club:da oggi il building “The Corner” ha abbracciato la famiglia Interista per l’inizio di un percorso che metta in mostra l’ambizione e l’identità del Club, il suo sguardo verso il futuro.La presentazione della ...

Omicidio Carini - è svolta : fermato l’ex marito della vittima - troppe incongruenze nel Racconto : Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato.

Inferno Poggioreale - il Racconto della mamma di Luciano : «La rivolta per aiutare mio figlio» : «Mio figlio ha sbagliato ma non deve pagare con la vita», con queste parole e con le lacrime agli occhi Tina Sanguinetti, mamma di Luciano De Luca, racconta la rivolta di domenica nel...

Il Racconto del reale torna su Sky e riparte da The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley : The Inventor - La più grande truffa della Silicon Valley, documentario HBO diretto dal premio Oscar® Alex Gibney inaugura il ciclo 2019 de Il racconto del reale, al via questa sera domenica 16 giugno 2019 alle 21.15 su Sky Atlantic e in simulcast di Sky Tg24 (canale 100 e 500 di Sky). Un significativo debutto per il ciclo che raccoglie produzioni originali realizzate in collaborazione con Sky e i doc più interessanti da tutto il mondo che ...

Il Racconto del Reale torna su Sky Atlantic con The Inventor la truffa della Silicon Valley : The Inventor La più grande truffa della Silicon Valley torna Il Racconto del Reale su Sky AtlanticSky torna a raccontare l’attualità attraverso produzioni che puntano su una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. torna Il Racconto del Reale dal 16 giugno su Sky Atlantica alle 21:15 con tanti contenuti in prima visione in onda per tutta l’estate, produzioni originali italiane ...

Torna su Sky Atlantic «Il Racconto del reale». Prima puntata nella Silicon Valley : Torna su Sky “Il racconto del reale”, il ciclo che racconta l’attualità attraverso un linguaggio contemporaneo: nessun attore né storie di fantasia, ma una narrazione senza tesi predefinite della realtà, direttamente dalle viva voce dei protagonisti. Nuove storie per capire il nostro presente, che comprendono produzioni originali italiane, realizzate in collaborazione con Sky, e i doc...

I concerti di Renato Zero raggiungono Londra? Il Racconto dell’artista tra arte e Brexit : I concerti di Renato Zero raggiungono Londra? Sembra questa la novità che riguarda il tour dedicato al prossimo album di inediti che sarà rilasciato a partire dai primi giorni di ottobre e dal quale ha già estratto Mai più da soli. Nell'intervista concessa a London One Radio, Renato Zero ha parlato del suo rapporto con Londra e del rammarico che ha provato dopo l'uscita dalla Brexit, sottolineando quale importante ruolo ricoprisse ...

Noemi è tornata a casa. Il Racconto del suo primo giorno tra bambole e sorrisi : Noemi è finalmente tornata a casa. Dopo quarantotto giorni passati all’ospedale Santobono, la bambina di quattro anni ferita il 3 maggio in piazza Nazionale a Napoli, è ritornata nella sua stanzetta. “Non so se sono più stanca o più felice, finalmente siamo a casa con Noemi, mia figlia è rinata”, sostiene un’emozionata Tania Esposito, la mamma della piccola. Ne ricostruisce la prima ...

VASCO ROSSI - CONCERTO SAN SIRO 2019/ Scaletta - foto : Racconto per immagini del rocker : VASCO ROSSI, CONCERTO San SIRO 2019: Scaletta, info e biglietti dell'11 e 12 giugno a Milano. Tutto quello che c'è da sapere

Ligabue torna in tour negli stadi : “Così ho sconfitto cattive compagnie e fantasmi”. Il Racconto delle prove generali in Emilia e la scaletta in anteprima : Luciano Ligabue ha aperto le porte della Fiera di Reggio Emilia, vicino alla sua Correggio, per una serata speciale, dedicata alla prova generale del suo prossimo tour negli stadi, al via il 14 giugno da Bari. Nessun pubblico pagante, nessun fan. Presenti, oltre alla stampa, i familiari e gli amici più stretti. Due ore e un quarto di spettacolo tiratissimo con oltre trenta brani in scaletta, se si contano anche i due medley: il primo chitarra e ...

Amherst capitale del mondo. Il Racconto in bianco e nero di una città impaurita : Amherst è una città di 38 mila abitanti nel New England, nello stato del Massachusetts. Qui è nato Aaron Schuman, fotografo, scrittore, curatore con un curriculum di tutto rispetto per i suoi quarantadue anni. La località è nota soprattutto per essere la città di Emily Dickinson. Oggi Schuman vive a