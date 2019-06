Il Ppe non vuole mollare la Commissione La tattica della “carambola”

F1 - GP Francia 2019 : Lewis Hamilton non sarà penalizzato per la manovra nelle FP2 a danno di VerstaPpen : Nel giorno della conferma della penalizzazione di 5″ al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (riguardante lo scorso GP del Canada di F1), la Direzione Gara è entrata in scena anche per quanto è avvenuto oggi nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento in Francia, ottavo round del campionato del mondo. Il britannico Lewis Hamilton della Mercedes, infatti, era finito sotto investigazione per una manovra tra curva 3 e curva 4: ...

Salvini : “Evitare la procedura Ue - ma non a ogni costo”. Conte : “Non abbiamo il caPpello in mano” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il quale «evitare la procedura d’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...

Ue : Conte - l'Italia non deve scusarsi; non porto il caPpello in mano : "I numeri reali ce li abbiamo noi. Se mi riunisco con i tecnici del Mef e il ministro dell'Economia è per arrivare ad un aggiornamento concreto, con dati economici aggiornati a giugno". Così il premier Giuseppe Conte parlando della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per disavanzo eccessivo, "non sono esercizi accademici. Noi i numeri li portiamo e la Commissione li può verificare". "Mi muovo non per ragioni ...

Gears 5 non avrà un season pass - le maPpe DLC saranno gratuite e confermate le microtransazioni : The Coalition ha rivelato alcuni nuovi dettagli su Gears 5. Secondo il team, il gioco non presenterà un season pass o Gear Packs, riporta DSOGaming.Inoltre, tutte le future mappe DLC saranno gratuite per matchmaking e Private Play. Il team introdurrà anche un nuovo sistema chiamato Tour of Duty, attraverso il quale i giocatori possono guadagnare contenuti giocando. I giocatori affronteranno le Sfide Giornaliere e le Medals stagionali per ...

GiusePpe Zeno : «La timidezza che (non) ti frega» : Giuseppe ZenoGiuseppe ZenoGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe Zeno - foto di scenaGiuseppe ZenoE se Shakespeare fosse un italiano sotto mentite spoglie? L’idea è alla base dello spettacolo Ghost writers, Shakespeare vs Cervantes che apre la rassegna estiva del Globe theatre, il tempio shakesperiano di Roma (in scena il 21, ...

Ennio Morricone : "Non comporrò più colonne sonore. Farò un'eccezione solo per GiusePpe Tornatore" : “In realtà io non mi considero un direttore d’orchestra. Il mio gesto davanti l’orchestra non è abbastanza raffinato”. Novant’anni, più di 500 colonne sonore composte per i più grandi registi, due premi Oscar, un’impronta indelebile sulla musica (e sul cinema) del Novecento: in due parole, Ennio Morricone. Il compositore, che ha da poco festeggiato i 60 anni di carriera con un tour ...

TroPpe polemiche su Gay Pride - Balivo non sarà madrina della manifestazione : "La "madrina" di un Pride deve essere un fattore unificante" e "poiche' il Pride deve essere un momento di unita' e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro": cosi' gli organizzatori del Milano Pride hanno annunciato su Facebook che non sara' piu' Caterina Balivo la madrina della manifestazione. In molti sui social hanno ...

GiusePpe Conte sul Commissario europeo : "Deve cambiare le regole". Ma non chiude ad Angela Merkel : Il premier Giuseppe Conte, arrivato al vertice del consiglio europeo, ha subito messo in chiaro che l'Italia intende appoggiare un nuovo presidente della Commissione europea che rimetta in discussione le regole: "Il nostro candidato ideale alla presidenza della Commissione Ue è quello che si predisp

MLS - Mbappé non chiude le porte all’America : “quando sarò più grande potrei pensarci davvero” : Il francese ha ammesso che in futuro potrebbe prendere in considerazione l’idea di giocare nella Major League Soccer Il presente di Kylian Mbappé è in Europa, ma nel futuro non è escluso che il francese possa trasferirsi in America. Attualmente in tournée negli USA per impegni con i propri sponsor, l’attaccante del Paris Saint-Germain non ha chiuso le porte ad un trasferimento nella MLS, ma solo tra qualche anno. Queste le sue ...

Mbappé : “Io in MLS? Non si può mai sapere quello che succede…” : Ha ancora 20 anni, ma già da qualche stagione fa parlare di sé. E non certo in maniera marginale, anzi. Kylian Mbappé, in prospettiva, si può definire attualmente tra i più forti al mondo. Ha già vinto tutto in Ligue 1 ed è campione del mondo con la sua Francia. L’obiettivo, sicuramente, è continuare a fare la voce grossa in Europa, nel calcio che conta. Per uscire fuori dal continente, ce ne vuole. Il talento del PSG non chiude le ...

Tour de France : taPpe in tv su Rai 2 - Vincenzo Nibali non figura tra i favoriti : Ormai manca poco alla 106ª edizione del Tour de France. L’appuntamento con la Grande Boucle sarà dal 6 al 28 luglio 2019. Si partirà da Bruxelles e si arriverà a Parigi dopo aver percorso un totale di 3.460 Km. Sarà un’edizione speciale, la quale celebrerà i 100 anni della Maglia Gialla, indossata formalmente per la prima volta da Eugène Christophe nel 1919. Inoltre, verrà reso omaggio ad un grande campione del ciclismo, ovvero Eddy Merckx, che ...

Etiopia - aPpello di 32 coppie per sbloccare le adozioni avviate prima dello stop di Addis Abeba. Cai : “Iter non è pendente” : Da un lato l’obiettivo di far crescere i bambini nella loro terra, l’Etiopia. Dall’altro il desiderio di adottare e dare protezione a chi, probabilmente, nel suo Paese ancora non può averne. Il figlio tanto desiderato da Bianca e Paolo in Italia ha già una sorella di sei anni, che vive a Rimini ed è etiope proprio come lui. Erano convinti che mancassero pochi mesi e lo avrebbero conosciuto. Poi il sogno si è interrotto. Dopo un iter burocratico ...

GiusePpe Conte all’Ue : “Il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa” : Giuseppe Conte, tenta di placare l'agitazione mediatica riguardo alla risposta che l'Italia deve ancora inviare a Bruxelles. "Che arrivi un giorno prima o un giorno dopo non cambia molto. In realtà si tratta di un messaggio politico alla nuova legislatura europea, che posso anticipare: il primato della finanza non offre chances di crescita all’Europa", afferma il presidente del Consiglio.Continua a leggere

APpena il 17% dei giochi mostrati all'E3 2019 è considerabile non violento : Che la rappresentazione della violenza sia uno dei pilastri dei videogiochi è praticamente innegabile dato che la maggior parte delle grandi produzioni e non di successo mostra dei contenuti che possono essere considerati più o meno violenti. Ma qual è effettivamente la percentuale di queste produzioni? Qual è il "peso" dei contenuti considerabili violenti e il peso di quelli etichettabili come non violenti?Games Industry ha provato a rispondere ...