Il nuovo uomo più potente del Sudan

Al fianco di Irina Shayk c'è già un nuovo uomo? : Irina Shayk è single da pochissimo tempo eppure pare che al suo fianco sia già comparso un altro uomo. Dopo l'addio a Bradley Cooper Irina Shayk si gode pubblicamente la sua nuova vita da mamma single. I paparazzi americani ovviamente non aspettavano altro. Riflettori tutti puntati su di lei quando esce di casa passeggiando per le strade di New York in compagnia della piccola Lea e di un misterioso ragazzo.-- Le foto che raccontano ...

Melissa Satta - ciao ciao Boateng : sorpresa con ‘lui’. Chi è il suo nuovo uomo : Tra Melissa Satta, 33 anni, e Kevin Boateng, 32, è finita qualche mese fa. L’ex velina di Striscia la Notizia l’aveva fatto capire via social cancellando dal suo profilo Instagram il cognome del marito. Non è più la signora ‘’Melissa Satta Boateng’’ – questo il nome del suo account dal 2016, anno in cui aveva sposato il calciatore – ma semplicemente ‘’Melissa Satta’’. I due, che fino a qualche tempo fa erano una delle coppie più belle e ...

L’amore mi fa male de Le Vibrazioni - il nuovo singolo dal sapore latino su un uomo innamorato pazzo (testo) : Si intitola L'amore mi fa male il nuovo singolo de Le Vibrazioni scritto da Francesco Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni e Marta Venturini. Il brano sarà disponibile in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno e in digital download da domani, venerdì 14 giugno, prodotto da 432 e distribuito da Artist First. In attesa del rilascio ufficiale, da oggi è disponibile su RepubblicaTV una piccola anteprima della canzone, pochi secondi utili ...

Uno - cento - mille Arata. Ritratto del nuovo uomo nero della Lega : Palermo. Basta varcare lo Stretto e toccare la sponda siciliana per essere risucchiati in un limbo dove tutto puzza di mafia. E’ la mafiosità che finisce per connotare ogni gesto, ogni azione, ogni parola di Paolo Arata, che da ieri è finito in carcere per i suoi affari con Vito Nicastri, soprannomi

Cusano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna. Fermato un 37enne : Un uomo di 43 anni, Giuseppe Alessio detto Peppe, è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a...

Cusano Milanino - uomo accoltellato dopo una lite con il nuovo compagno dell’ex fidanzata : muore in ospedale : Un uomo di 43 anni è morto dopo esser stato ferito gravemente al fianco da una coltellata nel cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino, in provincia di Milano. È accaduto intorno alle 11 di sabato mattina: secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, l’uomo sarebbe stato ferito dal nuovo compagno della donna che, dopo averlo sorpreso all’interno della proprietà, ha iniziato a ...

Cusano Milanino - uomo di 43 anni ucciso dal nuovo compagno della ex : morto nel cortile della donna : Un uomo di 43 anni è morto dopo essere stato ferito al fianco da una coltellata, all'interno del cortile della villetta dove vive la sua ex fidanzata a Cusano Milanino (Milano). È...

Robert Pattinson sarà il nuovo Batman?/ Da vampiro di Twilight a uomo pipistrello : Robert Pattinson sarà il nuovo Batman nel film diretto da Matt Reeves? Da Cannes arriva l'indiscrezione sul nuovo kolossal

nuovo amore per Claudia Gerini? Baci in strada con un uomo misterioso : L'attrice paparazzata in dolce compagnia per le strade di Roma. La storia con Fabio Borghese sarebbe dunque archiviata

Claudia Gerini bacia un uomo misterioso : è il suo nuovo fidanzato? : Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? Le foto di Diva e Donna Claudia Gerini ha un nuovo fidanzato? L’attrice si professa single da tempo ma le ultime foto pubblicate dal settimanale Diva e Donna sembrano dimostrare il contrario. La star di tante fiction e film made in Italy è stata pizzicata a Roma, mentre bacia […] L'articolo Claudia Gerini bacia un uomo misterioso: è il suo nuovo fidanzato? proviene da Gossip e Tv.

nuovo caso di infezione da batteri “mangia-carne” negli USA : un uomo ha quasi perso un piede : A pochi giorni dal caso di un uomo in Florida che ha rischiato la vita e l’amputazione di un braccio a causa di rari batteri “mangia-carne”, una seconda famiglia si è fatta avanti condividendo una storia simile. Rischia la vita per un banale incidente di pesca: contrae la fascite necrotizzante, l’infezione dei batteri “mangia-carne” Barry Briggs, di Waynesville (Ohio), ha dichiarato ad ABC Action News di essersi sentito male a Tampa, in Florida, ...