Il nuovo sindaco leghista di Sassuolo ha fatto rimuovere lo striscione per Giulio Regeni

Vicenza : sindaco presenta nuovo comandante polizia locale - 'al via nuova era' (2) : (AdnKronos) - La presentazione del nuovo comandante è stata l'occasione, per il sindaco, per ricordare la volontà dell'amministrazione di potenziare la polizia locale con l'arrivo di una decina di nuovi agenti, di dotazioni strumentali, di fondi provenienti da bandi, di strumenti regolamentari aggio

Vicenza : sindaco presenta nuovo comandante polizia locale - 'al via nuova era' : Vicenza, 17 giu. (AdnKronos) - “Con oggi inizia una nuova era per il comando. Dopo un primo anno gestito dal comandante Rosini, oggi dirigente del delicato servizio dell'ambiente, e, nell'ultimo periodo, dal direttore generale incaricato ad interim, prende la guida di contra' Soccorso Soccorsetto un

Paolo Truzzu nuovo sindaco di Cagliari : vince centrodestra : Paolo Truzzu, 47 anni, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e' il nuovo sindaco di Cagliari. vince il centrodestra

La lettera del direttore di Internazionale al nuovo sindaco di Ferrara : Per chiedere che l'apprezzato festival annuale si possa fare come in passato, anche se ora in città governa la Lega

Nola - Gaetano Minieri è il nuovo sindaco della città : 'Sono pronto a mettermi in campo per Nola, la mia città, perchè sono convinto che con una buona squadra di governo la nostra amata città possa uscire dal degrado in cui versa. Non abbiamo una ricetta miracolosa o una bacchetta magica, non sogniamo fantasmagoriche utopie, ma lavoreremo duro per ridare decoro e dignità al territorio Nolano, evitando di cedere il passo a personalismi e/o aspirazioni individuali. Daremo tutto il nostro meglio perchè ...

Ballottaggio - Jwan Costantini è il nuovo sindaco di Giulianova : Teramo - Dopo un continuo testa a testa nella notte tra Jwan Costantini, candidato del Polo civico "Giulianovaprimaditutto" e Pietro Tribuiani del centrodestra compatto con Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Idea di Quaglierello, il primo si è aggiudicato per una manciata di voti la poltrona di primo cittadino di Giulianova. Il risultato finale: 50,32% (4.678 voti) per lui, contro il 49,68% (4.619 voti) ...

Ballottaggi - Livorno al centrosinistra. nuovo sindaco Salvetti accolto dai cori di Bella Ciao : “Ora aiuto di tutti” : Il Partito democratico si riprende Livorno dopo cinque di amministrazione Cinque stelle. Luca Salvetti, leader della lista civica Casa Livorno e candidato per la coalizione di centrosinistra (Pd, Mdp – articolo 1 e Futuro!) con il 63,32 per cento dei voti è il Nuovo sindaco della città. Andrea Romiti, il candidato del centrodestra si ferma al 36,68 per cento. La festa per la vittoria di Salvetti inizia alla sede del comitato elettorale di ...

Dal 1946 la sinistra non perdeva Ferrara : Alan Fabbri della Lega nuovo sindaco : Il centrodestra espugna la «fortezza» emiliana. Sconfitta la coalizione formata dal Pd per Modonesi

DIRETTA Ballottaggio Pagani 2019 - Gambino sfida Bottone : c'è attesa per il nuovo sindaco : La città di Pagani torna alle urne per eleggere il proprio sindaco: al primo turno infatti i candidati a sindaco Alberico Gambino e Salvatore Bottone erano risultati i più votati, ma nel contempo non avevano raggiunto la soglia del 50%, che avrebbe consentito loro di poter strappare la poltrona di primo cittadino sin dalla prima votazione. Si è reso necessario dunque un turno di Ballottaggio per poter decretare il vincitore delle elezioni: al ...

nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Riace - si insedia il nuovo sindaco : "Sì all'accoglienza - ma numero limitato" : Mauro Indelicato Antonio Trifoli, il nuovo sindaco di Riace Il nuovo sindaco Antonio Trifoli si insedia a Riace, nel comune amministrato dal 2004 da Mimmo Lucano: "Trovato enorme debito, i cittadini vogliono normalità. Accoglieremo ma con numeri limitati" Riace dunque volta pagina: dopo 15 anni di amministrazione Lucano, mercoledì è il primo giorno da sindaco di Antonio Trifoli, candidato con la lista civica “Riace Rinasce” e ...

Masci : Comune sarà la casa dei pescaresi Il nuovo sindaco ringrazia i suoi elettori : Pescara - "Il profondo affetto che ho per Pescara, la città che amo, è stato generosamente ricambiato dai pescaresi che mi hanno voluto sindaco già al primo turno e ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l'appoggio e la fiducia". Così Carlo Masci, neo sindaco di Pescara in quota centrodestra, ai cittadini. "Dire loro 'grazie' è un gesto dovuto, ma soprattutto voluto, ...

Il nuovo sindaco (di destra) di Predappio non vuole più camicie nere in giro : "A Predappio sono tutti benvenuti se si comportano con educazione e rispetto. Sarebbe veramente una cosa auspicabile e apprezzata se la gente in visita alla nostra comunità venisse vestita 'in borghese' lasciando perdere camice nere, gagliardetti e simboli": questo il messaggio lanciato ai nostalgici del fascismo da Roberto Canali, neo sindaco del paese di poco più di 6mila abitanti dove è nato Benito Mussolini, passato per la ...

Carlo Masci nuovo sindaco di Pescara Candidato centrodestra vince al primo turno con il 51 - 33% : Pescara - Con il 51,33% pari a 32.766 voti, Carlo Masci è il nuovo sindaco di Pescara. Il Candidato del centrodestra vince così al primo turno. I dati definitivi riguardano 170 sezioni per un totale di 65.772 votanti. Per il centrosinistra (Pd, Per Sclocco sindaco, Pescara città aperta) Marinella Sclocco si attesta al 22,87% (14.600 voti); per il MoVimento 5 stelle, Erika Alessandrini ha avuto il 12,94% (8262 voti); ...