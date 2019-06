Il mondo del calcio in allarme | Gigi Simoni ricoverato in gravi condizioni | il ‘tecnico

Canottaggio - Coppa del mondo Poznan 2019 : sei imbarcazioni italiane in finale nelle specialità olimpiche : Si sono concluse le semifinali ed i ripescaggi del mattino che hanno visto in acqua quasi tutti gli equipaggi azzurri impegnati nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, buoni riscontri nelle specialità olimpiche, dove sei imbarcazioni azzurre sono in finale. Nel pomeriggio le finali delle specialità non olimpiche e non paralimpiche. SPECIALITA’ olimpiche Nel quattro senza senior maschile Marco Di ...

Il cane più brutto del mondo? E’ il rasta Scamp The Tramp : Il cane più brutto del mondo si chiama Scamp the Tramp, citazione da "Lilli e il vagabondo". E' un cane rasta, con dreadlocks naturali, mezza lingua costantemente di fuori, uno sguardo non proprio magnetico. Ma per la sua padrona, è il cane più bello e dolce del mondo. Scamp ha vinto il contest che ogni anno porta alla ribalta i cani più strani all'aspetto. Si è tenuto a Petaluma, in California, il World's Ugliest Dog Competition. Scamp è una ...

Tragedia nel mondo della pallavolo - Monza in lacrime : Miguel Angel Falasca muore per arresto cardiaco : Miguel Angel Falasca, coach del Saugella Team Monza, è morto per arresto cardiaco nella mattinata odierna: il club ne ha dato il triste annuncio “E’ con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo Presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca“. Con questo triste annuncio, il Saugella Team Monza annuncia la scomparsa del suo coach all’età di 46 anni. “Miguel ...

Parte oggi la conferenza Gamedev.world dedicata al mondo dello sviluppo : Se siete curiosi di saperne di più circa il mondo dello sviluppo dei videogiochi, allora vi farà piacere sapere che Parte oggi Gamedev.world, conferenza gratuita dedicata al mondo dello sviluppo.Come riporta Rock Paper Shotgun, la conferenza sarà tradotta in Arabo, cinese semplificato, inglese, francese, giapponese, brasiliano, portoghese, russo e spagnolo, per permettere a più utenti possibile di godersi la conferenza. Gli argomenti programmati ...

Fifa 19 TOTS : scopri la Squadra della Stagione del Resto del mondo : Il 21 giugno è stato annunciato un nuovo TOTS di Fifa 19, la Squadra della del Resto del Mondo, con tutti i migliori calciatori dei campionati minori, sia europei che asiatici TOTS Resto DEL Mondo Fifa 19 19: Ecco il TOTS “Rest of the World” di Fifa 19! I TOTS del Resto del Mondo saranno […] L'articolo Fifa 19 TOTS: scopri la Squadra della Stagione del Resto del Mondo proviene da I Migliori di Fifa.

Canottaggio - Coppa del mondo Poznan 2019 : nelle specialità olimpiche quattro equipaggi azzurri già in semifinale : Si sono concluse le batterie del mattino che hanno visto in acqua quasi tutti gli equipaggi azzurri impegnati nella seconda tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: a Poznan, in Polonia, buoni riscontri nelle specialità olimpiche, dove quattro imbarcazioni azzurre sono già in semifinale. Nel pomeriggio ripescaggi e quarti di finale. SPECIALITA’ olimpiche Nel quattro senza senior maschile Marco Di Costanzo,Giovanni Abagnale, Bruno Rosetti e ...

mondo di Mezzo - 17 a giudizio nel terzo filone dell’inchiesta : anche Carminati : Ci sono altri 17 rinvii a giudizio per Mondo di Mezzo, l’inchiesta della procura di Roma che ha svelato l’esistenza di Mafia capitale. A disporli è stato il gup della Capitale. Si tratta della terza tranche della maxi indagine su Massimo Carminati, altri l’ex terrorista dei ‘Nar‘ già condannato in appello a 14 anni. anche il Cecato è tra le 17 persone rinviate a giudizio. Le accuse sono a vario titolo di corruzione, ...

Rai2 : dal 22 giugno si accendono i riflettori su “Il nostro capitale umano” Un programma che racconta il mondo del lavoro. Conduce Metis Di Meo. : Viaggio nell’Italia che trova lavoro. Al via dal 22 giugno alle ore 10:15, fino al 14 settembre, IL nostro capitale UMANO il nuovo programma estivo di Rai2: un viaggio attraverso il mondo del lavoro fra percorsi ed esperienze di lavoratori ed aziende. Al centro di ognuna delle 8 puntate, la storia di due protagonisti che porranno la lente d’ingrandimento sul contributo delle agenzie del lavoro sul mercato del lavoro ...

Marvel's Avengers porterà i giocatori in molti luoghi diversi del mondo e oltre i suoi confini : All'inizio di questo mese, Square Enix e Crystal Dynamics hanno svelato il loro Marvel's Avengers al mondo, un nuovo gioco d'azione per giocatore singolo in arrivo su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia il prossimo maggio. Detto questo, finora è stato mostrato poco del gioco e ciò che è stato rivelato ci ha presentato ambienti prevalentemente legati a San Francisco, una delle location del gioco. Detto questo, secondo Crystal Dynamics, il titolo ...

"Tra le foreste vergini si può ancora ascoltare il sussurro del mondo" - : Eleonora Barbieri L'autore premio Pulitzer parla del suo romanzo ispirato alle piante (anche nella struttura) Se fosse un albero, Richard Powers sarebbe forse una betulla, lungo lungo e magro com'è, con la chioma a caschetto che ricorda però un acero, e il sorriso aperto e socievole, benché, in realtà, viva praticamente in isolamento sulle Great Smoky Mountain degli Appalachi del Sud, al confine fra Tennessee e North Carolina. Qui, ...

Beach volley - Campionato del mondo Amburgo 2019 : il programma completo delle sfide degli azzurri nei gironi : Manca poco più di una settimana al via del Campionato del Mondo di Beach volley di Amburgo e il comitato organizzatore, assieme alla FIVB, ha reso noto il programma delle gare della prima fase. Tre le coppie italiane in lizza. Ranghieri/Caminati e Lupo/Nicolai in campo maschile, Menegatti/Orsi Toth nel torneo femminile. Ecco il programma dei gironi che vedono impegnati gli azzurri, giorno per giorno. Due coppie italiane già in campo nella prima ...

Grave lutto nel mondo del calcio - un giovane talento travolto da un treno [NOME e DETTAGLI] : Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del calcio nelle ultime ore. E’ stato infatti travolto e ucciso da un treno Gabriele Cipolla, capitano del Gialeto calcio, club militante in Sardegna a Serramanna. Il ragazzo stava rientrando a casa verso le 20 insieme ad un gruppetto di amici. La comitiva ha deciso di attraversare i binari, invece di scendere nel sottopassaggio: il 15enne, l’ultimo del gruppo, è stato investito da un ...