Il maltempo ha fermato il Pride di Bologna

(Di sabato 22 giugno 2019) Articolo aggiornato alle 22,44 con titolo cambiato. Ci scusiamo con quanti si sono sentiti offesi da quello precedente Ilhaildi. "Non eravamo ancora partiti, c'è stato un fuggi fuggi generale verso i portici di Santo Stefano, mi è arrivato un grosso chicco in testa, sono scappata": è il racconto di Valentina, uno dei partecipanti alla manifestazione dell'orgoglio Lgtb, in partenza dai giardini Margherita. Alcuni partecipanti sarebbero rimasti feriti. La grandine, preceduta da una pioggia battente e accompagnata da un fortissimo vento, si è abbattuta con grande violenza sulla città, dove i grossi chicchi bianchi caduti hanno 'imbiancato' i giardini pubblici, danneggiando le auto in sosta. In tilt il centralino dei vigili del fuoco di, subissato dalle chiamate. Violenta grandinata anche su Modena, dove 30 ...

