Il gioco di Sarri? Confesso che ho vissuto

(Di sabato 22 giugno 2019) Alla fine ce l’ha fatta.torna in Italia, destinazione Palazzo. Entra, da rivoluzionario a tempo determinato, nei ranghi della Juve e dice di starci bene. Non desiderava altro. Le parole risentite di Vittorio Zambardino e quelle stranianti di Massimiliano Gallo sul Napolista sono del tutto condivisibili. Sono una messa in guardia dalle ingenuità collettive, dalla mitizzazione a buon prezzo di rivoluzionari alla ricerca (giustamente) di soldi e successi. Ne è nato (e continua) un dibattito urticante susmo, pentimenti e rese dei conti. “Mai la Juve” Chi aveva puntato le sue fiches sulla sincerità “rivoluzionaria” dischierato contro il Palazzo sabaudo si è dovuto ricredere. “Mai e poi mai andrei alla Juve”, dichiarava il Comandante al popolo napoletano, senza che nessuno glielo chiedesse. “Mai e poi mai andrà alla Juve”, pensavano i fan del Comandante e dei 91 punti di ...

juventusfc : ?? Sarri: «La filosofia di gioco rimane la stessa ma bisogna avere la fluidità mentale di adattarla alle caratterist… - juventusfc : ?? Paratici: «Il gioco non è stato centrale nella motivazione di cambiare. Abbiamo scelto Sarri perchè pensiamo sia… - juventusfc : ?? Sarri: «Arrivo con scetticismo come in tutti i club dove sono arrivato. Lo capisco, anche perchè io arrivo dall'a… -