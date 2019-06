Il giallo dello studente Usa nel Tevere | assolto il senzatetto accusato dell' omicidio

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Stefano Vladovich Contro Galioto il raccontoa compagna. Ma la donna è miope e sotto cura Roma - Americano gettato nelil punkabbestia. Massimo Galioto, il clochard di 44 annidi aver ucciso Beau Solomon,19enne alla John Cabot University, non ha commesso il fatto. È innocente. L'udienza si è svolta nell'aula bunker di Rebibbia. La sentenzaa III Corte d'Assise di Roma arriva dopo quattro ore di camera di consiglio. Le prove raccolte sull'imputato non sono sufficienti. L'accusa è fondata esclusivamente sulla testimonianzaa compagna di Galioto, Alessia Pennacchioli. La donna, miope e con occhiali da vista rotti, era anche sotto l'effetto di psicofarmaci la notte in cui Solomon finisce in acqua. Nonostante ciò la sua testimonianza, raccolta dai pm Nadia Plastina e Gennaro Varone titolarie indagini, viene ritenuta attendibile ...

sergghei : @Arsodendro @matteosalvinimi Quindi giallo-verdi decidete in fretta che cosa volete fare....date lavoro proteggendo… - daje_a : @ErmannoTempero1 Azz... scusa, pensavo che parlavi dello zucchino giallo! ?????? - hyojonf : il fatto che abbia i pantaloni dello stesso identico colore dei capelli è una cosa che mi cattura più del giallo pu… -