Il comandante dei vigili di Roma continuerà a lavorare gratis dalla pensione

Ladispoli - delitto Vannini : indagato l’ex comandante dei carabinieri Roberto Izzo : A quattro anni di distanza dai fatti, il caso della morte del ventenne Marco Vannini continua a riservare sorprese. Nelle ultime ore si è saputo che la procura di Civitavecchia ha indagato l’ex comandante della locale stazione dei carabinieri, Roberto Izzo. L’uomo è accusato di falsa testimonianza e favoreggiamento, dopo le rivelazioni di un suo conoscente, Davide Vannicola, commerciante di Tolfa. Quest'ultimo, prima in televisione a Le Iene e ...

Omicidio di Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le intercettazioni : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

Omicidio Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli|Le intercettazioni : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

Omicidio di Marco Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per Omicidio colposo) di prendersi la colpa

Morte di Marco Vannini - indagato ex comandante dei carabinieri di Ladispoli : L’ex comandante dei carabinieri di Ladispoli dovrà rispondere di favoreggiamento e falsa testimonianza. Un commerciante lo accusa di aver suggerito a Ciontoli (condannato in secondo grado a 5 anni per omicidio colposo) di prendersi la colpa

Il comandante dei vigili del fuoco di Lappago è morto precipitando da un sentiero : Stava rientrando a casa dopo una festa e ha trovato la morte. Tragedia sulle montagne dell'Alto Adige (zona Valle Aurina) dove questa notte attorno alle ore 2, ha perso la vita il comandante dei vigili del fuoco volontari di Lappago e componente del consiglio comunale, Werner Aschbacher di 51 anni. L'uomo lungo un ripido sentiero nel bosco che normalmente utilizzava come scorciatoia per rientrare a casa, è scivolato ed è ...

Monza e Brianza : nominato il comandante provinciale dei vigili del fuoco : Si chiama Claudio Giacalone, ha 55 anni, è un ingegnere: assumerà l'incarico dal 27 maggio e avrà l'obiettivo di lavorare all'avvio del nuovo comando provinciale dei vigili del fuoco brianzolo che si ...