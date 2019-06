Il 72% dei romani boccia Virginia Raggi

blogo

(Di sabato 22 giugno 2019) Il 72,6% deihato l'operato della Sindaca, promossa solo dal 17,5%. Questa è la sintesi della 'rilevazione scientifico-statistica' di Euromedia Research, che ha elaborato i dati partendo dalle 800 interviste telefoniche effettuate; forse un po' pochine per regalare delle certezze, ma sufficienti a fotografare un certo malcontento a 3 anni dall'elezione in Campidoglio.Tra le persone che hanno dichiarato di aver votato per laben il 60,8% degli intervistati, a tre anni di distanza, non lo rifarebbe. Il 68% del campione l'ha giudicata "incapace", mentre solo il 5% non è riuscito a trovare alcun aspetto negativo nel suo operato. Latura è nettissima tra gli elettori di centrodestra (92,9%) e tra quelli di centrosinistra (90,4%). Il suo operato è invece stato complessivamente promosso dal 79,8% degli elettori che voterebbero ancora per il ...

