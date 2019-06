I danni del maltempo nel Nord Italia

La frase vergognosa di Feltri ai danni di Camilleri e la gente del sud. Due giornalisti non ci stanno - chiesta la sospensione : A tenere banco è la frase di Vittorio Feltri contro Camilleri, Montalbano utilizzando termini a stampo razzista. I giornalisti Borrometi e Ruotolo non ci stanno “Caro presidente, abbiamo deciso di autosospenderci dall’Ordine Nazionale dei giornalisti perché ci consideriamo incompatibilicon l’iscrizione all’albo professionale di Vittorio Feltri“. Comincia così la lettera scritta dai giornalisti Paolo Borrometi e SandroRuotolo al presidente del ...

Perché l'addio risentito del Capitano causerà seri danni alla Roma : A tutto c’è un limite, anche agli addii, ai dolori, ai pianti. Quando il 28 maggio 2017 Francesco Totti lasciò il calcio giocato (“mi costrinsero”, dice oggi) fu un evento di portata mondiale, intriso di emozione, affetto, nostalgia: un passaggio d’epoca vissuto collettivamente nel quale almeno tre

Settis - Montanari - i 5 stelle e i danni alla Cultura della setta passatista : All’arte sono sfascisti! Se la piantasse di occuparsi, a parole, del ritorno del fascismo e di stare a scrutare i balconi alla ricerca di segnali inquietanti, l’opposizione politica (e Culturale) di questo paese dovrebbe occuparsi della marcia sul Collegio Romano che gli sfascisti e il ministro a su

Falsi malati - truffa ai danni dell’Inps per oltre 1 milione : I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano, hanno eseguito un provvedimento di sequestro "per equivalente" per oltre 1 milione di euro emesso dal Tribunale di Palermo nei confronti di 39 soggetti indagati per falso e truffa ai danni dell`Inps. Le indagini, delegate dal Dipartimento "Pubblica Amministrazione" della Procura della Repubblica, traggono ...

ALESSANDRO PROTO - RE DELLE TRUFFE ARRESTATO A COMO/ Raggiro ai danni di una malata : Il re DELLE TRUFFE, ALESSANDRO PROTO, è stato ARRESTATO stamane a COMO: aveva raggirato una donna facendosi consegnare 130mila euro

Roma - Garbatella invasa dai rifiuti. La denuncia del titolare dello storico "Bar della Roma" : «È un'agonia - chiediamo i danni» : Marco Albani, titolare dello storico "Bar della Roma" del quartiere Garbatella, è esausto e ha deciso di denunciare lo stato di degrado del municipio VIII con i cassonetti dei...

Martin Garrix dovrà essere operato : “Se non lo faccio ora potrei avere danni permanenti”. Cancellati tutti i concerti del dj : L’estate è appena iniziata e il dj Martin Garrix ha dato la notizia peggiore per il popolo della notte: ha avuto un grave infortunio e dovrà essere operato a breve, motivo per cui è stato costretto ad annullare tutti i concerti in programma nei prossimi mesi. Il 23enne musicista e produttore discografico olandese ha avuto un incidente durante l’ultima esibizione a Las Vegas il 25 maggio scorso e si è procurato uno strappo ai ...

Sigarette a riscaldamento di tabacco : Il no dell’Airc per assuefazione - danni alla salute e non aiutano a smettere di fumare : Non esistono ancora studi in grado di dimostrare che le Sigarette a riscaldamento del tabacco possano ridurre il rischio di cancro rispetto alle normali Sigarette. Inoltre i livelli alti di nicotina possono portare dipendenza allo stesso modo delle altre soprattutto tra i più giovani. Sono moltissimi i giovanissimi che iniziano a fumare proprio questo genere di sigaretta, usandola quindi non per smettere ma come oggetto che va di ...

TIM rilancia il servizio “Sempre Sicuro Display” per proteggere lo schermo del vostro smartphone da danni accidentali : TIM rilancia il servizio "Sempre Sicuro" per proteggere il display da danni accidentali. Attenzione però che non è attivabile in tutti i centri TIM! L'articolo TIM rilancia il servizio “Sempre Sicuro Display” per proteggere lo schermo del vostro smartphone da danni accidentali proviene da TuttoAndroid.

In Piemonte c’è chi prova a ridurre i danni dell’eroina : Mentre la droga si diffonde sempre di più tra i giovani, a Collegno, vicino a Torino, si danno informazioni a chi ne ha bisogno e si sperimenta una stanza del consumo. Leggi

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Maltempo in Campania : ingenti danni alle coltivazioni - richiesto lo stato di calamità per la Piana del Sele : Gli episodi di pioggia incessante degli ultimi giorni hanno compromesso l’80% il raccolto di pesche, pere, nettarine ed albicocche nella zona Sud della Piana del Sele in direzione di Eboli, questo a causa dei frutti resi marci dalla troppa acqua o danneggiati dalle grandinate. A seguito delle bizze del clima anche dove le coltivazioni non sono state danneggiate è stato superato il punto di maturazione adatto ad un raccolto e ciò a causa ...

Alluvione Friuli Venezia Giulia : ok dell’Aula alle mozioni sui provvedimenti post-danni : Due le mozioni a firma Lega accolte a larga maggioranza dal Consiglio regionale del Fvg. I provvedimenti, illustrati alla presenza dell’assessore all’Ambiente Fabio Scoccimarro, sono relativi ai danni seguiti ai recenti eventi alluvionali che hanno causato lo sghiaiamento dei bacini idrografici e peggiorato infrastrutture viabilistiche e sicurezza idraulica del lago di Barcis. Nella mozione n.41 sullo “sghiaiamento dei bacini ...

Devastante terremoto in Perù : gravissimi danni e crolli - il primo bilancio ufficiale delle autorità [GALLERY] : Un violento terremoto magnitudo 8 (dati USGS) ha causato ieri (07:41 UTC) gravi danni in Perù, ma soltanto un morto e 26 feriti, secondo il primo bilancio ufficiale fornito dalle autorità: il sisma si è verificato in una regione scarsamente popolata nel bacino dell’Amazzonia. La vittima è un uomo, un 48enne, che ha perso la vita in un crollo a Yurimaguas, città vicina all’epicentro, dove molti vecchi edifici sono ...