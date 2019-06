I bambini italiani mangiano poco pesce | il pediatra | “E’ fondamentale | ecco come

meteoweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Sono molti iche si rifiutano di mangiare, ma è indispensabile che i genitori insistano e facciano di tutto per nutrirli con questo alimento, molto “importante nella dieta dei piccoli, che lo accettano purché sia senza lische e non nascosto da creme o salse. Da scegliere anche ilazzurro, fra cui ottime sono le alici“. E’ quanto precisa Italo Farnetani,di Milano e docente alla Libera Università degli studi di Scienze umane e tecnologiche di Malta. Nei giorni scorsi Coldiretti ha segnalato un netto calo della consumo e quindi della vendita di questo prezioso alimento, del quale Farnetani sottolineasopratutto ilazzurro e in particolare “le alici siano ilideale per i“. “Il, per una corretta alimentazione, deve essere assunto tre volte a settimana. La realtà è purtroppo ben diversa. In media ...

