ilnapolista

(Di sabato 22 giugno 2019) Dopo 170 partite sta per concludersi la storia dinel. Il Corriere dello Sport scrive che l’Atleticoha pronta l’offerta per il laterale: venti. Il direttore tecnico del club spagnolo, Andrea Berta, ha avuto l’ok da el Cholo Simeone per trattare e l’Atletico vuole fare in fretta. Stanno per partire tante pedine della squadra e l’acquisto è da chiudere rapidamente.è “il fluidificante ideale per fronteggiare questa emergenza sulle fasce che ha colpito i “colchoneros””. L'articolocolper 20ilsta.

tvdellosport : ?? ESCLUSIVA #Sportitaliamercato #Hysaj è vicino all’Atletico Madrid. Il terzino albanese è pronto a lasciare l’It… - napolista : Hysaj all’Atletico Madrid: accordo col Napoli per 20 milioni Per il CorSport Andrea Berta ha avuto il via libera da… - Diego27Duran : RT @tvdellosport: ?? ESCLUSIVA #Sportitaliamercato #Hysaj è vicino all’Atletico Madrid. Il terzino albanese è pronto a lasciare l’Italia d… -