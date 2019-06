Humble Bundle | sconti fino al 90% su LA Noire | Batman e molti altri titoli

eurogamer

(Di sabato 22 giugno 2019) L'Store offrirà una serie di interessantida non perderealla giornata del 27 luglio, e come riporta VG247 i saldi arrivano al 90% per cui vale senz'altro dare un'occhiata aimessi in offerta.Tra i giochi in sconto abbiamo LAThe Complete Edition al 70%, mentre le cose iniziano a farsi interessanti con: Arkham Collection. In offerta anche Returns of the Obra Dinn, Hypnospace Outlaw e Grim Fandango Remastered,che potremo portarci a casa risparmiando più di qualche soldo.Non mancano inoltre molte imperdibili avventure punta e clicca. Potete raggiungere la pagina degliseguendo questo link. Leggi altro...

