Humble Bundle : sconti fino al 90% su LA Noire - Batman e molti altri titoli : L'Humble Bundle Store offrirà una serie di interessanti sconti da non perdere fino alla giornata del 27 luglio, e come riporta VG247 i saldi arrivano al 90% per cui vale senz'altro dare un'occhiata ai titoli messi in offerta.Tra i giochi in sconto abbiamo LA Noire The Complete Edition al 70%, mentre le cose iniziano a farsi interessanti con Batman: Arkham Collection. In offerta anche Returns of the Obra Dinn, Hypnospace Outlaw e Grim Fandango ...

Hellblade e Moonlighter protagonisti dell'ultimo Humble Monthly bundle : Humble bundle ha reso noti i nuovi titoli disponibili del nuovo Humble Monthly bundle, ovvero il pluripremiato Hellblade: Senua's Sacrifice ed il gestionale con elementi da gioco di ruolo Moonlighter. Come riporta VG247, Hellblade è stato sviluppato da Ninja Theory (Enslaved e DmC ), ispirato dalle antiche tradizioni celtiche, segue il viaggio di Senua, che è costretta a partire per salvare la sua anima. Decisamente un ottima occasione per ...