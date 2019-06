Hamilton senza rivali al Paul Ricard | sua la pole del Gp di Francia | Vettel non ritrova

sportfair

(Di sabato 22 giugno 2019) Lewisstratosferico: 86ªposition al, qualifiche amare perinE’ finalmente arrivato il momento delle attesissime qualifiche del Gp di2019 di Formula 1: dopo la delusione del Canada e la decisione dei Commissari di non voler ‘rivedere’ la sanzione inflitta aa Montreal, i piloti sono tornati in pista per cercare di far tornare gli appassionati a parlare delle prestazioni in pista. Nonil sorriso Sebastian, che chiude in una deludentissima settima posizione le sue qualifiche al. Festeggia invece per la sua 86ªposition un eccezionale Lewisoggi in. 1.28.319 , questo il crono del britannico, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Leclerc. Quarto tempo per Verstappen, benissimo le McLaren di Norris e Sainz, rispettivamente quinto e ...

