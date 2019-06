(Di sabato 22 giugno 2019) Scritte omofobe firmate dasono apparse ai Giardini Margherita didove oggi pomeriggio prenderà il via il. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.