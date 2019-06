Grandinata su Milano | esonda il fiume SevesoIn Valtellina evacuate 150 persone | Le foto

Maltempo Lombardia : nubifragio e Grandinata su Milano : Intorno alle 9 un nubifragio si è abbattuto su Milano e hinterland metropolitano, accompagnato anche da una grandinata. Tombini e cantine si sono allagate e sono numerose le richieste di intervento giunte ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Il centro meteo della Regione Lombardia ieri ha emanato un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti. L’amministrazione ha disposto l’attivazione del centro operativo ...

Maltempo - paura a Milano per una violenta Grandinata : allerta in tutta Italia : Peggioramento in vista delle condizioni meteo, con piogge e temporali soprattutto sull'Emilia-Romagna e sulle regioni centro-meridionali. In arrivo anche un deciso rinforzo dei venti e un forte...

Milano - forte Grandinata paralizza l'aeroporto di Malpensa : la pista imbiancata : Milano è stata colpita da una violenta grandinata che ha persino bloccato l'aeroporto di Malpensa per una quarantina di minuti. I chicchi di ghiaccio hanno completamente imbiancato la...

Grandinata su Milano - voli bloccati a Malpensa. Allerta Seveso e Lambro : Due centimetri di ghiaccio sulle piste dello scalo varesino, per quasi un’ora non è stato possibile volare. Allerta vento nella notte, i consigli: non lasciare auto in sosta sotto gli alberi, controllare i balconi e i ponteggi

Fortissima Grandinata su Milano Malpensa : aeroporto chiuso per 40 minuti : Avanza il fronte temporalesco formatosi in Piemonte nel primo pomeriggio e giunto ormai sul settore occidentale della Lombardia. Negli ultimi minuti il vasto e intenso sistema temporalesco ha causato...

Milano - forte Grandinata : la città imbiancata dal ghiaccio : forte grandinata a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 3 maggio. A terra chicchi di grandine che hanno imbiancato le strade. Temperature crollate a 13 gradi. L'ondata di maltempo ha raggiunto il ...