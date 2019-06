Governo | Di Maio | “Al lavoro per abbassamento strutturale del cuneo fiscale | è mio

M5S - Formigli svela il possibile piano di Di Battista : far cadere il Governo e Di Maio : L'attuale governo italiano, com'è noto, si basa su una maggioranza formata da Lega e Movimento Cinque Stelle. Seppur con gerarchie praticamente ribaltate dalle rispettive percentuali ottenute alle ultime europee che hanno rovesciato i valori espressi dalle precedenti politiche, l'esecutivo è espressione di oltre il 50% dell'elettorato. Questo, però, non autorizza a credere che riuscirà a reggere necessariamente per tutta la legislatura. Da tempo ...

Governo - Salvini : “Evitare la procedura - ma non a ogni costo”. Di Maio : “Non si tagliano le tasse facendo interviste” : Abbassare le tasse “è un dovere di chiunque sia al Governo al paese” ed “evidentemente evitare l’infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo“. Mentre il premier Giuseppe Conte è impegnato nella “complessa e difficile” trattativa con Bruxelles – così l’ha definito lui stesso – per scongiurare l’apertura di una procedura per debito eccessivo, da Milano il suo vice leghista ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un Governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Di Maio : "Che cosa ha fatto Salvini per il Sud? Un Governo con il M5S" : Il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio questa mattina è stato ospite, per una ventina di minuti, della trasmissione Pippo Pelo Show su Radio Kiss Kiss, con Pippo Pelo e Adriana. È stata un'intervista un po' difesa dalle solite, tra il serio e il faceto, in cui il leader del MoVimento 5 Stelle ha interagito con i conduttori sugli argomenti più disparati, dai rapporti con Matteo Salvini fino alla fidanzata e ...

Giordano su Di Maio : “Cerca di tenere unito il Governo - sa che andare al voto sarebbe pericoloso per il Movimento” : Mario Giordano fa un analisi sull’attuale posizione di Luigi Di Maio oggi “Luigi Di Maio ha teso molto la mano alla Lega, alla continuità del governo ed è stato molto duro anche nei confronti dell’Europa”, rivela Mario Giordano, ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, “ha parlato di un ricatto nei nostri confronti ed è stato durissimo nei confronti del … Continue reading Giordano su Di Maio: ...

Altro che pace fatta tra Di Maio e Salvini - il leghista detta le condizioni per mantenere il Governo : In pubblico sembrano andare d’amore e d’accordo, ma il leghista mette i puntini sulle “i” e detta le condizioni Stretta di mano all’assemblea di Confartigianato alla Nuvola di Roma tra i due vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. “Il taglio delle tasse non in deficit? Si fa, certo, ma il ‘come’ non vengo dirlo a lei” commenta ai microfoni … Continue reading Altro che pace fatta tra Di Maio e ...

Luigi Di Maio al vertice segreto : "Tenetevi pronti al voto" - imminente la crisi di Governo? : Luigi Di Maio è scampato al rimpasto, ma (forse) non alle elezioni anticipate. È questo il possibile scenario che, secondo Il Giornale, dovrà affrontare il Movimento 5 Stelle, che si è riunito ieri, 17 giugno: "Un incontro per fare squadra e tracciare le priorità della nostra azione di governo", fan

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Di Maio - la ricetta Savona per restare al Governo : L'Unione Europea accusa l'Italia di avere un elevato debito pubblico, ma il debito italiano e perfettamente solvibile. Lo scenario politico

Rimpasto di Governo 2019 : Di Maio “Salvini lo dica chiaramente” : Rimpasto di governo 2019: Di Maio “Salvini lo dica chiaramente” Nonostante sia stata scongiurata la crisi di governo, l’ipotesi del Rimpasto rimane sempre presente. Vediamo chi sono i maggiori indiziati per il Rimpasto e le dichiarazioni più recenti dei due vice-premier. L’ipotesi di un Rimpasto di governo è al vaglio. “Rischiano” anche Conte e Tria? Due degli uomini di spicco di questo esecutivo, ...

Paolo Becchi - la terza gamba del Governo di Salvini e Di Maio : pessime notizie - ecco chi comanda : Il governo del cambiamento non è composto solo da M5S e Lega. C'è una terza gamba, quella del Quirinale, incarnata dal ministro dell' Economia Giovanni Tria e dal presidente del Consiglio Conte. Il ministero dell' Economia è un ministero che, insieme agli affari europei, sarebbe dovuto essere in quo

Governo - Di Maio : “Noi responsabili ma non fessi. Elezioni anticipate? Non decide l’Europa” : “Dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell’Italia, ma anche per abbassare le tasse. Noi saremo responsabili ma non fessi, perché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi, le pensioni le risorse per le scuole e le università troverà un muro in cemento armato nel Governo“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Sassari per un tour elettorale in vista delle comunali di ...

Governo - Di Maio : “Pieno mandato a Conte e Tria. No a manovre correttive - flat tax avrà tetto di 60-70mila euro” : “Nel Governo è stato detto chiaramente che manovre correttive non se ne fanno“. Il vicepremier Luigi Di Maio è categorico sulla questione di una possibile legge di bilancio bis che rientri nei parametri imposti dall’Unione Europea. Nel giorno in cui si riunisce l’Eurogruppo in Lussemburgo, il leader M5s ha assicurato ai microfoni di Radio anch’io su Rai Radio1 che “il premier Giuseppe Conte e il ministro Giovanni ...

Matteo Salvini e Luigi di Maio “Governo avanti e abbassiamo le tasse” : Matteo Salvini e Luigi di Maio “governo avanti e abbassiamo le tasse” Come anticipato nella giornata di ieri, torna il sereno tra i due vice-premier. La conferenza stampa di Conte da Palazzo Chigi ha probabilmente dato l’input necessario per trovare un accordo. Salvini e Di Maio sembrano di nuovo essere allineati. Crisi di governo, forse, scongiurata. Forse, perché il primo ministro non è d’accordo con la strategia dei due ...

Governo - la fiducia scende al 37% Conte batte Salvini. Di Maio terzo : Nell'ultima settimana la fiducia nel Governo è calata dal 40 al 37% (9% molta fiducia e 28% abbastanza). E' quanto emerge dall'ultimo sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli (ricerca effettuata il 10-11 giugno, 1.000 casi, metodologia C.A.T.I. - C.A.W.I.) i cui risultati vengono... Segui su affaritaliani.it