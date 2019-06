calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019)Cup – Seconda giornata del gruppo C giocata nella notte, due gare in programma. Solo un pareggio per i vice campioni in carica della, non andatilo 0-0 contro El Salvador.invece dil’, battuto 1-0 dal Curacao. Il gol è stato messo a segno a ridosso dell’intervallo da Bacuna. In classifica,e El Salvador in testa con 4 punti, Curacao a quota 3,ancora a 0. Passano ai quarti le prime due dei quattro raggruppamenti.L'articoloCup: lanon vaildiCalcioWeb.

PiazzettaSport : RT @CalcioWeb: Gold Cup: la Giamaica non va oltre il pari, Honduras sconfitto di misura - CalcioWeb : Gold Cup: la Giamaica non va oltre il pari, Honduras sconfitto di misura - footy90com : Haiti vs. Costa Rica | 2019 Concacaf Gold Cup Preview #NewYorkRedBulls ???? #MLS -