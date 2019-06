Giallo di Torvaianica | autopsia conferma ipotesi omicidio-suicidio

Giallo Torvaianica - in video uomo con tanica benzina : è Raco? : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Un uomo, non è ancora chiaro se si tratti o meno di Domenico Raco, considerata la scarsa nitidezza delle immagini, arriva in un benzinaio di viale Danimarca, a Torvaianica, alle 6,40 di venerdì mattina. Acquista 15 euro di benzina e un litro d'olio e si rimette al volante

Roma - svolta nel Giallo del rogo di Torvaianica : un video incastrerebbe Domenico Raco : Da un filmato arriva una clamorosa svolta nelle indagini sul mistero del rogo di Torvaianica. Venerdì scorso era stata scoperta nei campi, tra l’entroterra di Pomezia e il litorale, una Ford Fiesta bruciata con all’interno i corpi carbonizzati di Maria Corazza, 48 anni, e del 39enne Domenico Raco. In attesa dei risultati delle autopsie, nelle ultime ore gli inquirenti hanno esaminato un video in cui si vedrebbe l’uomo – soprannominato “il ...

Giallo di Torvaianica - sabato l'autopsia : Roma, 19 giu. (AdnKronos) - Bisognerà aspettare sabato mattina per provare a dipanare la nube che ancora avvolge il delitto di Torvaianica. A distanza di otto giorni, nell'istituto di medicina legale del policlinico Tor Vergata, sarà infatti effettuato l'esame autoptico sui due cadaveri, trovati all

