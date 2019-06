Germania-Nigeria | Mondiali calcio femminile 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Si aprono gli ottavi di finale aidiin corso di svolgimento in Francia. A Grenoble si affrontano. Laè arrivata alla fase a eliminazione diretta vincendo tutte e tre le partite del girone B, contro la Cina (1-0), la Spagna (1-0 anche in questo caso) e infine il Sudafrica (4-0). La, invece, ha chiuso al terzo posto il gruppo A, qualificandosiquarta tra le migliori terze. Ha iniziato perdendo per 0-3 contro la Norvegia, per poi battere 2-0 la Corea del Sud e uscire sconfitta soltanto di misura (0-1) nel match con le padrone di casa della Francia. Sono chiaramente favorite le tedesche, che hanno finora mandato in gol cinque differenti giocatrici, a testimonianza dell’enorme capacità di trovare protagoniste sempre differenti. L’obiettivo è di ritornare sul tetto del mondo,accadde nel 2003 e ...

