Gabriele Muccino su Instagram | Emma è piena di talento

Emma Marrone fa esultare Gabriele Muccino : 'Piena di talento - vi lascerà a bocca aperta' : Il lavoro di Emma Marrone sul set del film "I migliori anni", è già finito: ad annunciare il tutto è stato Gabriele Muccino con un toccante messaggio che ha pubblicato su Instagram. La cantante, dunque, ha conquistato colui che l'ha corteggiata per oltre un anno e che oggi si dice pienamente soddisfatto di quello che la 35enne ha fatto nel ruolo che sancisce il suo debutto assoluto nel mondo del cinema: secondo il regista, la salentina lascerà ...

Emma Marrone attrice per Gabriele Muccino ne I Migliori Anni (trama e cast) : saltano gli appuntamenti musicali estivi : Se quest'estate non sarà sui palcoscenici dei festival e degli eventi musicali che normalmente l'hanno vista protagonista è perché sarà impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino I Migliori Anni: una Emma Marrone attrice, in una veste inedita rispetto a quella di cantante e musicista, proverà a convincere e magari impressionare il pubblico cimentandosi per la prima volta nella recitazione. Un debutto assoluto nei pAnni di attrice in ...

Silvio Muccino a processo per diffamazione - la lite con Gabriele Muccino in tribunale : Finisce in tribunale uno dei più controversi casi di inimicizia familiare italiana: Silvio Muccino è stato infatti rinviato a giudizio dal Gup di Roma per le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione televisiva nell’aprile del 2016 in merito al fratello, Gabriele Muccino e che avrebbero leso la reputazione del regista. E’ accusato di avere diffamato il fratello. Il giudice, accogliendo le richieste del pm Antonio Calaresu, ha ...

Silvio Muccino rinviato a giudizio per le dichiarazioni sul fratello Gabriele : “Lo indicò come persona violenta” : Attualità Giovanni Veronesi: “Aver perso in parte Francesco Nuti per me è stato uno choc. Quando una persona beve, non so come trattarla” di Davide Turrini Una querelle che va avanti da anni e che ora arriva in un’aula di tribunale. Si tratta della disputa “eterna” tra i fratelli Muccino: l’attore e regista ...