Forze dell' Ordine vicine all' Avis di Ragusa

Niente ticket in caso di infortunio per le Forze dell'Ordine : Niente ticket in caso di infortunio per militari e Forze dell’ordine. Una richiesta in tal senso è stata fatta da parte dell'on. Minardo

Salerno - scorribande di bulli in centro - residenti allo stremo delle Forze : Ignazio Riccio A nulla servono le reazioni di alcuni cittadini, che nonostante abbiano più volte segnalato il disagio alle istituzioni e alle forze dell’ordine, si ritrovano a dover combattere quotidianamente con l’inciviltà delle bande di ragazzini Sono ormai diversi anni che con l’arrivo dell’estate, a Salerno, alcune bulli, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, prendono d’assalto interi rioni cittadini, rendendo la vita ...

Misteriosa Evacuazione Di Massa Dell’Antartide - In Arrivo Forze Speciali E Militari. Cosa succede? : L’Evacuazione di Massa dall’Antartide sta avvenendo proprio in queste ore pare. Da alcune fonti online pare che tutti i civili e gli scienziati siano stati portati fuori dalle strutture di… L'articolo Misteriosa Evacuazione Di Massa Dell’Antartide, In Arrivo Forze Speciali E Militari. Cosa succede? proviene da Essere-Informati.it.

Le Forze militari maliane e francesi hanno ucciso 20 miliziani dell’ISIS nel nord del Mali : Le forze militari Maliane e francesi hanno comunicato di aver ucciso 20 miliziani dello Stato Islamico (o ISIS) nel nord del Mali, la regione del paese in cui l’organizzazione islamista è più presente da anni. L’operazione, che non si è

Leodori : grazie Forze dell’ordine per prontezza riflessi che ha permesso di salvare donna : Roma – “Voglio ringraziare il Comando provinciale dei Carabinieri di Roma e il militare che ha salvato la vita di una donna e ha permesso di mettere al sicuro anche la figlia. La sua sensibilita’ e professionalita’ sono una medaglia per chi svolge con dedizione il proprio lavoro nell’Arma. Un ringraziamento anche ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 per l’intervento tempestivo”. Cosi’ in un ...

Livorno - Aurora l’eletta più giovane : “Ora il Pd non torni sugli errori del passato : ascolti Forze a sinistra e bisogni della città” : Aurora Trotta, 21 anni, studentessa di Storia, è la più giovane dei neo consiglieri comunali eletti a Livorno. Come capolista di Potere al popolo ha ottenuto 263 preferenze al primo turno elettorale del 26 maggio scorso. Le elezioni sono state vinte al ballottaggio da Luca Salvetti, il candidato della coalizione di centrosinistra, contro Andrea Romiti, il candidato del centrodestra. Trotta ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra le ...

A caccia del campo magnetico interstellare - una delle Forze più potenti in natura : Esiste un ingrediente invisibile che permea lo spazio tra i corpi celesti nella nostra galassia e oltre: è il campo magnetico interstellare, che rappresenta una delle più potenti forze in natura. Ora – riporta Global Science – un team di ricerca dell’Università di Wisconsin-Madison ha messo a punto un nuovo metodo per misurare il comportamento e la forza di questa fondamentale componente del cosmo, che gioca un ruolo cruciale in ...

Forze dell'ordine sotto attacco : ogni giorno 7 poliziotti feriti : Pina Francone Nel corso del 2018 sono stati aggrediti 2.646 uomini in divisa: il 47,8% dei casi ha visto immigrati commettere le violenze I numeri parlano chiaro. In tutto il 2018 sono state registrare 2.646 aggressioni alle Forze dell'ordine italiane, per una media di sette uomini di polizia feriti al giorno. Insomma, un bollettino di guerra. E poi c'è un altro dato. Nella metà (o quasi) dei casi – per l'esattezza, il 47,8% delle ...

Festa della Repubblica - Mattarella : “Forze armate presidio di stabilità” : “Le Forze armate, con abnegazione, professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri, alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla realizzazione delle finalita’ indicate dalla Costituzione, costituendo un prezioso presidio di stabilita’ e sicurezza, risorsa per il progresso ...

Zanotelli ai generali che diserteranno la parata : "Il 2 giungo è la festa della Repubblica - non delle Forze armate" : “Voglio ricordare ai generali del gran rifiuto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, non quella delle Forze armate”. Padre Alex Zanotelli definisce “pretestuosa” la protesta di alcuni generali che diserteranno la parata del 2 giugno. Camporini, Tricarico e Arpino hanno infatti annunciato ieri che, in polemica con le politiche del governo Conte, hanno fatto sapere che non andranno all’evento. Ma il ...

Tom Hardy nelle Forze speciali per una nuova serie tv dell'autore di «Peaky Blinders» : Mentre in rete impazzano i rumors secondo cui la Sony vorrebbe Venom nel terzo capitolo di Spider-Man, l’attore che ha interpretato il simbionte, Tom Hardy, sarebbe già pronto per una nuova serie ideata da Steven Knight, il creatore della fortunata produzione Peaky Blinders per la BBC. Il nuovo progetto, rigorosamente “made in UK”, sarà l’adattamento televisivo della nascita dei SAS, acronimo di Special Air ...

Caporalato - il presidente dell’Inps Tridico : “Droni e task force con Forze dell’ordine” : Per contrastare il Caporalato in agricoltura “propongo la creazione di una task force di ispettori Inps che collaborino con forze dell’ordine e magistratura” ma anche “un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici per fare controlli più precisi su appezzamenti e loro redditività”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera specificando che “la situazione è drammatica” e che il ...

Firenze - manifestante anti Salvini minacciata dalle Forze dell'ordine : Durante la manifestazione tenutasi a Firenze contro la presenza del vicepremier leghista Matteo Salvini, una ragazza è stata trascinata via a forza dalle forze dell'ordine, è stata immobilizzata, identificata, anche minacciata di violenza sessuale e poi rilasciata per un “ordine dall'alto”. La giovane ha poi postato le foto dei segni di violenza sul suo corpo sui social network. Al corteo anti Salvini erano presenti circa 2mila persone, pronte ...

Firenze - manifestante anti Salvini : “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi un manganello nell’ano” : “Tre agenti mi hanno preso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi il manganello nell’ano se non stavo ferma”. A denunciarlo su facebook, con un post sulla pagina Firenze dal basso, è una ragazza che domenica ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza a Firenze del vicepremier e leader ...