Formula 1 – Risultato deludente per Vettel nelle qualifiche del Gp di Francia | “ecco cosa

(Di sabato 22 giugno 2019)amare peral Gp di: le parole del ferrarista dopo il settimo posto ottenuto al Paul Ricard Dopo la penalità del Gp del Canada che gli ha impedito di festeggiare per la sua prima vittoria stagionale, Sebastiannon è riuscito a ritrovare oggi il sorrisodel Gp di2019. Il tedesco della Ferrari, che in Q3 ha avuto un problema col cambio, a seguito del quale ha potuto effettuare un solo giro buono, non è riuscito a far meglio del settimo posto e dunque domani partirà dalla quarta fila. LaPresseha però ammesso che non è stato quel problema ad impedirgli di far meglio del settimo tempo: “non mi ha condizionato, abbiamo fatto tantissime sessioni, non importa più di tanto, è mancato il feeling con la macchina, a volte c’era altre no, una parte di qualifica finale un po’ strana. C’è sempre una ragione ...

F1Wes : poveri illusi, se la fia annullava il risultato di una gara per colpa di un errore della fia, avrebbero dovuto chiudere la formula 1 - ReTwitStorm_ita : RT @MaralbAzsc: @FormulaPassion @ReTwitStorm_ita La Formula uno è, ormai, come il calcio italiano. Nonostante i 'regolamenti', gli arbitri… - MaralbAzsc : @FormulaPassion @ReTwitStorm_ita La Formula uno è, ormai, come il calcio italiano. Nonostante i 'regolamenti', gli… -