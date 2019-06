Fiorentina | l’assessore allo sport | “contenti di Commisso”

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) “Siamo contenti che Rocco Commisso creda tanto nella citta’ di Firenze. Questa e’ una cosa importante”. Sono le dichiarazioni dell’assessoredel comune di Firenze, Cosimo Guccione che a margine della presentazione delle date dei concerti di Luciano Ligabue e della coppia Laura Pausini-Biagio Antonacci, che si terrannostadio ‘Franchi’ ha parlato dell’arrivo alladi Rocco Commisso che sembra intenzionato ad investire sulla squadra. “Il ‘Franchi’ e’ lo stadio comunale in concessione alla, siamo felici che si creino sempre piu’ opportunita’ per organizzare eventi, non soloivi, in quella che e’ la casa della squadra viola”, ha concluso. Stadio, il sindaco Nardella: “E’ giusto che ci sia una certa attenzione da parte di ...

