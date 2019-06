Ferrari | in Francia qualifiche e dichiarazioni che non lasciano ben sperare

Formula 1 – Dall’arresto al circuito di Le Castellet - nel box Ferrari in Francia spunta Michel Platini [GALLERY] : L’ex presidente dell’UEFA si è presentato oggi al circuito di Le Castellet, guardando le terze libere del Gp di Francia dal box della Ferrari Michel Platini sembra essersi messo alle spalle gli ultimi giorni difficili, che lo hanno visto protagonista di una vicenda davvero poco edificante. L’ex presidente dell’UEFA è stato infatti arrestato a Nanterre con l’accusa di corruzione, nell’ambito ...

Gp di Francia - pole-Hamilton e poi Bottas. Calvario Ferrari : 3° Leclerc - Vettel parte soltanto settimo : Sarà Lewis Hamilton a partire dalla prima casella in griglia del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di F1. È di 1.28.319 il tempo che ha permesso all’inglese di strappare l’ennesima pole position in carriera (86) sul circuito Paul Ricard, davanti al compagno di squadra Bottas che comp

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : qualifiche in tempo reale - la Ferrari ci prova per la pole : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle qualifiche GP Francia – La cronaca delle FP1 – La cronaca delle FP2 – Respinta l’istanza della Ferrari Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Le Castellet, le Mercedes sono pronte a recitare il ruolo delle protagoniste assolute, mentre al resto del ...

F1 - Risultato FP3 GP Francia 2019 : Bottas precede Hamilton di pochi millesimi - Ferrari a quattro decimi : Valtteri Bottas ha conquistato con il tempo di 1:30.159 la vetta della classifica anche nella terza sessione di prove libere del GP di Francia, confermando l’estrema competitività della sua W10 sul Paul Ricard e riproponendosi come assoluto protagonista in vista delle qualifiche che scatteranno alle 15:00, dopo il passivo sabato canadese. Il compagno di squadra Lewis Hamilton lo segue a ruota a soli quarantuno millesimi davanti alle due ...

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp di Francia : doppietta Mercedes - le Ferrari inseguono [TEMPI] : doppietta Mercedes nelle FP3 del Gp di Francia con Bottas che si piazza davanti ad Hamilton. Subito dietro le Ferrari con Vettel e Leclerc: i tempi della terza sessione di prove libere La Mercedes continua ad essere la scuderia da battere, la Ferrari insegue ancora. È questo l’esito delle FP3 del Gp di Francia appena conclusa. Come già accaduto nelle FP2, le ‘Frecce d’Argento’ firmano una doppietta prendendosi le ...

Ferrari : il punto sul venerdì in Francia e la delusione per la decisione FIA : Dopo il 3° e 5° posto di Charles Leclerc e Sebastian Vettel nelle prime libere del GP di Francia, la seconda sessione ha confermato a grandi linee i valori della prima, con le Ferrari in terza e quarta posizione dietro a Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Nelle FP1 le due SF90 sono scese in pista […] L'articolo Ferrari: il punto sul venerdì in Francia e la delusione per la decisione FIA sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Respinto ricorso Ferrari e Mercedes vola in Francia : Un venerdi' di libere a Le Castellet per la Ferrari tra la pista e la speranza di riprendersi la vittoria di Sebastian Vettel in Canada. Una speranza alla fine caduta nel vuoto per la Rossa che ha visto Respinto il ricorso contro la penalita' di 5'' nel Gp di Montreal che ha consegnato l'ennesimo successo alla Mercedes di Lewis Hamilton. I commissari della Fia non hanno infatti ritenuto abbastanza rilevanti e significative le nuove prove ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dominio delle Mercedes - le Ferrari inseguono : Le Mercedes hanno dominato le prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è imposto nella prima sessione, Valtteri Bottas ha ricambiato il favore nel turno pomeridiano: i due compagni di squadra sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. La Ferrari è infatti attardata, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno pagato dazio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet ma cercheranno di ribaltare ...

F1 - Risultato FP2 GP Francia 2019 : Valtteri Bottas vola con una Mercedes dominante e stacca Hamilton e le Ferrari : Lewis Hamilton su Valtteri Bottas al mattino, Valtteri Bottas su Lewis Hamilton nella FP2. Il Risultato non cambia, o lo fa in misura decisamente ridotta. Il finlandese della Mercedes, infatti, ha fatto segnare il miglior tempo nel corso della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno precedendo il compagno di scuderia in una battaglia interna che, molto probabilmente, vedremo anche nel prosieguo del ...

Formula 1 – Terminate le FP2 in Francia : Bottas sorprende Hamilton - le Ferrari pagano dazio [TEMPI] : Mercedes sempre davanti in Francia anche dopo le seconde libere, ma questa volta è Bottas a precedere Lewis Hamilton e le due Ferrari di Leclerc e Vettel Se Lewis Hamilton ha chiuso al comando la prima sessione di libere del Gp di Francia, Valtteri Bottas domina la seconda proprio davanti al compagno di squadra. Photo4/LaPresse Cambia l’ordine ma non la sostanza, è sempre la Mercedes a fare la voce grossa sul circuito di Le ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari all’attacco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma delle prove libere (21 giugno) – Le 5 risposte del GP Francia – La presentazione del GP Francia – Numeri e statistiche GP Francia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Francia, ottavo round del Mondiale 2019 di F1. Sulla pista di Le Castellet (Francia), si aprirà la caccia alle Mercedes. Le Frecce d’Argento stanno ...

Mondiale in Francia - Ferrari aspetta ricorso Canada : Il giovedi' al 'Paul Ricard' ruota per gran parte intorno al caso Vettel, che mette ancora a rumore il paddock e anima le speranze in Ferrari dopo la decisione della Fia di accoglierne l'istanza di revisione della penalizzazione di 5" inflitta al tedesco a Montreal e che gli e' costata la vittoria. Oggi pomeriggio i commissari che presero quella decisione in Canada saranno chiamati a esaminare i 'nuovi elementi' - dati telemetrici e video - che ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Il ricorso? Avremo nuove prove. Mi auguro che le novità sulla Ferrari funzionino” : Una conferenza stampa decisamente particolare quella di Sebastian Vettel, alla vigilia del GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet la Ferrari cercherà di interrompere l’egemonia della Mercedes, vittoriosa nei primi sette round. Tuttavia i pensieri del teutonico sono ancora alla gara precedente, a Montreal (Canada). La penalizzazione di 5″ che lo ha privato del successo, a vantaggio del ...