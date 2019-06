ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Quest’anno a, al Ripagrande Pride, la tradizionaledi strada delle associazioni Lgbti, che si terrà il 28 giugno, ci sarà un ospite inaspettato, invitato dall’Arcigay. A portare il suo saluto all’iniziativa, infatti, sarà il neoelettodel capoluogo estense, Alan, uomo di punta di Matteo Salvini. e appena elettoguida della città dopo 70 di amministrazioni di sinistra. La Lega, da tempo è su posizioni che riconoscono, invece, solo l’esistenza delle famiglie tradizionali, con adesioni massicce a eventi come il World Congress of Families di Verona, sponsorizzato, in primis, dal ministroper le politiche dellaLorenzo Fontana. Solo qualche settimana fa, proprio Fontana ha dato la sua solidarietàmanizione “riparatrice” organizzata in occasione del Gay Pride di Modena. Secondo, invece – ...

Internazionale : Una lettera aperta di Giovanni De Mauro al nuovo sindaco di Ferrara, Alan Fabbri. - Noovyis : Un nuovo post (Ferrara, il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay: “Sono per la famiglia tradizionale, ma… - Bruno_Brunelli : RT @fattoquotidiano: Ferrara, il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay: “Sono per la famiglia tradizionale, ma non impongo mie id… -