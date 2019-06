Favoriti Tour de France 2019 | quote | pronostico e possibili outsider

Tour de France : tappe in tv su Rai 2 - Vincenzo Nibali non figura tra i Favoriti : Ormai manca poco alla 106ª edizione del Tour de France. L’appuntamento con la Grande Boucle sarà dal 6 al 28 luglio 2019. Si partirà da Bruxelles e si arriverà a Parigi dopo aver percorso un totale di 3.460 Km. Sarà un’edizione speciale, la quale celebrerà i 100 anni della Maglia Gialla, indossata formalmente per la prima volta da Eugène Christophe nel 1919. Inoltre, verrà reso omaggio ad un grande campione del ciclismo, ovvero Eddy Merckx, che ...

Giro di Svizzera 2019 : i Favoriti. Sfida in casa tra Thomas e Bernal con vista sul Tour de France : Uno dei due antipasti più importanti in chiave Tour de France. Oltre al Giro del Delfinato, che si sta svolgendo questi giorni in terra transalpina, occhio infatti anche al Giro di Svizzera, che scatterà domani con una cronometro e che andrà avanti per nove tappe, in preparazione della Grande Boucle. Tanti i nomi grossi presenti sulle strade elvetiche: andiamo a scoprire i papabili favoriti per la vittoria. Dovrebbe essere una Sfida a due in ...

Tour of the Alps oggi - quinta tappa Caldaro-Bolzano : percorso - altimetria e Favoriti. Nibali ci prova ancora : Ultimo appuntamento per quanto riguarda il Tour of the Alps 2019: si chiude questa edizione della breve corsa a tappe alpina con la quinta tappa, di 148 chilometri con partenza da Caldaro e giunge in quel Bolzano. Il Team Sky vuol chiudere la pratica e, dopo tre successi in quattro giorni, va ovviamente a caccia della vittoria conclusiva. percorso Chilometraggio non lunghissimo, ma tante le difficoltà per questa frazione finale. Inizio mosso, ...

Tour of the Alps oggi - quinta tappa Caldaro – Bolzano : percorso - altimetria e Favoriti. Nibali ci prova ancora : Ultimo appuntamento per quanto riguarda il Tour of the Alps 2019: si chiude questa edizione della breve corsa a tappe alpina con la quinta tappa, di 148 chilometri con partenza da Caldaro e giunge in quel Bolzano. Il Team Sky vuol chiudere la pratica e, dopo tre successi in quattro giorni, va ovviamente a caccia della vittoria conclusiva. percorso Chilometraggio non lunghissimo, ma tante le difficoltà per questa frazione finale. Inizio mosso, ...

Tour of the Alps oggi - quarta tappa Baselga di Pinè-Cles : percorso - altimetria e Favoriti. Salite dure ma lontane dal traguardo : Dopo la splendida vittoria di Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec) nella giornata di ieri, il Tour of the Alps 2019 riparte oggi per la quarta tappa: 134 km da Baselga di Pinè a Cles con il solito profilo movimentato e con due GPM piuttosto impegnativi che potrebbero regalare anche qualche sorpresa. La classifica generale, guidata dal russo Pavel Sivakov (Sky), si presenta ancora decisamente corta e diversi corridori possono puntare a ...