Fatturazione a 28 giorni | dimezzate le multe agli operatori e consigli per i consumatori

Rimborsi per Fatturazione a 28 giorni da Wind : tutte le proposte di ristoro dell’operatore : Arrivano anche i Rimborsi per fatturazione a 28 giorni da Wind: dopo che, per i risarcimenti dei piani fatturati ogni 4 settimane, si sono già mossi operatore come TIM e Vodafone, tocca anche al vettore arancione fare le sue proposte di ristoro. In effetti sono stati chiamati proprio così i risarcimenti dell'operatore che tuttavia riguardano solo una certa tipologia di clienti per il momento. Da ricordare è come la delibera AGCOM ...

Compensazione Vodafone per Fatturazione a 28 giorni : la proposta : Il prossimo 4 luglio il Consiglio di Stato discuterà la questione dei rimborsi per la fatturazione a 28 giorni cui fanno fatto ricorso i gestori telefonici nazionali, ma alcuni stanno già avanzando alcune proposte di Compensazione alternative all'indennizzo economico in fattura. TIM ha messo sul piatto la possibilità di usufruire gratuitamente per un periodi di 6 mesi di alcuni suoi servizi generalmente a pagamento: TIM Vision, la TV ...

Rimborsi per la Fatturazione ogni 28 giorni di Vodafone? Ecco le soluzioni alternative : Seguendo le orme di TIM, anche Vodafone propone una soluzione alternativa al rimborso per la fatturazione a 28 giorni, con Giga e coupon. L'articolo Rimborsi per la fatturazione ogni 28 giorni di Vodafone? Ecco le soluzioni alternative proviene da TuttoAndroid.

Proposta TIM per rimborsi Fatturazione 28 giorni : vari servizi offerti : Vi avevamo parlato in questo articolo della possibilità che i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni sarebbero potuti essere commutati, da parte degli operatori, in misure di compensazione di servizi alternativi, dispensati in forma gratuita come forma di risarcimento per i giorni erosi. Oggi 'mondomobileweb.it' ce ne ha fornito la conferma relativamente alla decisione che avrebbe preso TIM. Il gestore blu, già a partire dalla fattura ...

Il grande bluff dei rimborsi per Fatturazione a 28 giorni con i servizi alternativi e con proroga? : Non si mettono affatto bene le cose per i rimborsi per fatturazioen a 28 giorni degli operatori mobili. Sembra lontanissimo il 2017 ed in effetti lo è, quando ancora i vettori mobili proponevano ai loro clienti piani tariffari non basati sul mese solare ma sulla tariffazione a 4 settimane. Dopo la certificazione dell'AGCOM di pratica commerciale scorretta, i clienti sono ancora in attesa di un qualche risarcimento. Quest'ultimo tuttavia stenta ...

Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la Fatturazione a 28 giorni : Il Consiglio di Stato ha fissato la data del 4 luglio 2019 per l'udienza in cui verrà trattata la causa relativa al rimborso degli utenti per la fatturazione a 28 giorni L'articolo Il Consiglio di Stato dà il via libera per i rimborsi per la fatturazione a 28 giorni proviene da TuttoAndroid.

Il TAR conferma la sanzione a TIM per la Fatturazione a 28 giorni - ma l’importo della multa va rideterminato : Il TAR ha emesso la sentenza relativa al ricorso di TIM relativo alla sanzione per la fatturazione a 28 giorni"la sanzione è illegittima e va ridefinita. L'articolo Il TAR conferma la sanzione a TIM per la fatturazione a 28 giorni, ma l’importo della multa va rideterminato proviene da TuttoAndroid.