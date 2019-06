Famiglie gay con bambini | il confronto a Milano | “La società è piena di tabù ma è più

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Leomogenitoriali si incontrano a, durante la “Pride week”, per parlare e confrontarsi sul tema dei diritti deifigli di coppie composte da due padri o due madri. “Il problema, fra le persone comuni, è che spesso giudicano senza conoscerci. Quando ci incontrano e parlano con noi, ci trattano come persone normali. Ladima è più avanti della politica, che vive di slogan”, queste le parole di un padre, che ha raccontato la propria esperienza per avere la possibilità di riconoscere le proprie figlie, nate in America tramite la GPA (gravidanza per altre persone o maternità surrogata). “Dal punto di vista legislativo, in Italia, brancoliamo nel buio. I diritti di due padri o due madri non sono riconosciuti”. Dice Giacomo Cardaci, avvocato della rete Lenford, attiva per garantire i diritti LGBTI. ...

