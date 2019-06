F1 | GP Francia 2019 | è tempo di qualifiche | la Mercedes vuole subito mettere le cose in

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : prove libere 3 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Confermata la penalità a Seb Vettel – La cronaca della FP2 – La cronaca della FP1 – La classifica del Mondiale 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Sul circuito di Le Castellet i protagonisti sono pronti per l’ultima ora della FP3 dalle ore 12.00 alle ore 13.00 per presentarsi ...

F1 - GP Francia 2019 : orario d’inizio e come vedere le qualifiche in tv e streaming : Oggi sabato 22 giugno andranno in scena le qualifiche del GP Francia 2019, si entra nel vivo dell’ottavo weekend di gara del Mondiale F1 e si preannuncia grande spettacolo sul circuito di Le Castellet dove si infiammerà la battaglia per la conquista dell’ambita pole position. Si ritorna in Europa dopo la trasferta in Canada, tutto pronto per una lotta serratissima che scalderà il pomeriggio in terra transalpina dove anche le ...

LIVE F1 - GP Francia 2019 in DIRETTA : orari FP3 e Qualifiche - programmazione tv su Sky e TV8 : La Formula 1 si appresta a entrare nel vivo del weekend del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2019. Giornata nera su più fronti quella di ieri per la Ferrari, incapace di avvicinarsi alle Mercedes durante le due sessioni di prove libere e, soprattutto, delusa dai commissari di gara che, dopo essersi riuniti nuovamente per la revisione di appello richiesta dal team di Maranello, hanno deciso di dichiarare non sufficienti le prove ...

F1 oggi - GP Francia 2019 : orari FP3 e qualifiche. Programmazione tv e streaming Sky e TV8 : oggi, sabato 22 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Francia 2019, ottavo round del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet, le Mercedes sono pronte ancora una volta a dominare. Dopo quanto è emerso nella prima giornata, le Frecce d’Argento hanno messo in mostra un passo invidiabile, essendo particolarmente performanti sia nella simulazione del time-attack e sia della gara. Una costanza di rendimento ...

Diretta Formula 1/ Streaming video qualifiche live : pole e tempi - Gp Francia 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video qualifiche e FP3 live Gp Francia 2019 Le Castellet: cronaca e tempi sul circuito Paul Ricard oggi, 22 giugno.

Europei Under 21 calcio 2019 - Francia-Croazia 1-0 : Dembelé decisivo - Galletti vicini alle semifinali. Risultato negativo per l’Italia : La Francia ha sconfitto la Croazia per 1-0 agli Europei Under 21 di calcio 2019, i ragazzi di Ripoli si sono imposti al San Marino Stadium di Serravalle e hanno così conquistato la seconda vittoria consecutiva nella rassegna continentale di categoria: i Galletti salgono a quota 6 punti in classifica, affiancando la Romania al comando del Gruppo C. I transalpini ora sono davvero a un passo dalla qualificazione alle semifinali, nell’ultima ...

Calcio - Europei Under21 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Francia a punteggio pieno - Italia a rischio : Sono scattati gli Europei Under 21 di Calcio, che si terranno in Italia e a San Marino dal 16 al 30 giugno: sono dodici le formazioni che cercano il titolo, ed undici quelle che corrono per i quattro pass per il torneo di Calcio di Tokyo 2020. Prima fase a gironi con tre raggruppamenti da quattro squadre, dai quali passeranno alla fase finale le vincitrici e la migliore seconda. Di seguito il quadro completo di risultati e classifiche. PRIMA ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “Iniziato bene il weekend - devo solo sistemare i dettagli” : Lewis Hamilton può considerarsi ampiamente soddisfatto per il suo venerdì di prove libere che hanno aperto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha chiuso al comando la prima sessione mentre nella seconda si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas: tutto sotto controllo per l’alfiere della Mercedes che è il grande favorito della vigilia per la ...

Basket femminile 3×3 - Mondiali 2019 : Italia seconda nel girone - ai quarti sfida con la Francia : Italia-Francia. Questo è il quarto di finale che aspetta le azzurre nei Mondiali di Basket femminile 3×3. Le campionesse in carica hanno chiuso al secondo posto il proprio girone, complice la sconfitta contro la Russia per 18-10 e la successiva netta vittoria contro l’Indonesia per 17-9. Adesso per l’Italia, dunque, la difficile sfida con la Francia. Le transalpine hanno chiuso a punteggio pieno il gruppo B grazie anche ad una ...

Basket 3×3 - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Slovenia e Serbia-Francia completano il tabellone dei quarti di finale al maschile : Si conclude la prima fase dei Mondiali 2019 di Basket 3×3 in corso di svolgimento ad Amsterdam (Olanda). La quarta giornata di gare ha visto concludersi anche gli ultimi due gironi della competizione e ha definito il tabellone dei quarti di finale, in programma domani. La principale sorpresa della giornata si confermano ancora una volta gli Stati Uniti che chiudono in testa nel gruppo A davanti alla Serbia difendendo la prima posizione dopo ...

Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Difficile prendere le Mercedes - sono molto forti” : Charles Leclerc ha faticato a rendersi protagonista durante le prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto inchinare alle due Mercedes in entrambe le sessioni andate in scena al Paul Ricard di Le Castellet, il monegasco è risultato impotente al volante della Rossa e ha pagato dazio al cospetto dei lanciatissimi Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il giovane talento è sembrato arrendevole al ...

F1 - GP Francia 2019 : Lewis Hamilton non sarà penalizzato per la manovra nelle FP2 a danno di Verstappen : Nel giorno della conferma della penalizzazione di 5″ al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (riguardante lo scorso GP del Canada di F1), la Direzione Gara è entrata in scena anche per quanto è avvenuto oggi nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento in Francia, ottavo round del campionato del mondo. Il britannico Lewis Hamilton della Mercedes, infatti, era finito sotto investigazione per una manovra tra curva 3 e curva 4: ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - prove libere : highlights e sintesi. Dominio delle Mercedes - le Ferrari inseguono : Le Mercedes hanno dominato le prove libere del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Lewis Hamilton si è imposto nella prima sessione, Valtteri Bottas ha ricambiato il favore nel turno pomeridiano: i due compagni di squadra sembrano avere una marcia in più rispetto alla concorrenza. La Ferrari è infatti attardata, Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno pagato dazio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet ma cercheranno di ribaltare ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - Lewis Hamilton sotto investigazione! Ha ostacolato Verstappen al rientro in pista : Lewis Hamilton è finito sotto investigazione nel corso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes avrebbe ostacolato Max Verstappen al rientro in pista, un episodio che fa sorridere visto che oggi è stata ufficializzata la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel nel GP del Canada per avere ostacolato il britannico in gara. Vedremo se anche oggi verranno presi dei provvedimenti ...