Europei U21 – Kean | Zaionolo | che pasticcio! Azzurrini in ritardo | Di Biagio infuriato

(Di sabato 22 giugno 2019) Diescludedalla partita di stasera contro il Belgio agliU21: il giovane azzurro e Zaniolo puniti dal ct per aver ritardato alla riunione tecnica E’ tutto pronto per la terza sfida degliagliU21: la squadra di Discenderà in campo questa sera contro il Belgio e dovrà trionfare e sperare per poter passare in semifinale. Alla vigilia dell’importante sfida di questa sera, però, un episodio ha fatto infuriare Di: Zaniolo esono arrivati innella riunione tecnica della squadra e sono stati puniti dal ct. Il romanista non avrebbe comunque partecipato alla partita di questa sera per via della squalifica per le due ammonizioni nelle due partite contro Spagna e Polonia, mentresembra sia stato escluso dalla partita proprio a causa del suo. Entrambi i calciatori sono comunque arrivati allo stadio di ...

