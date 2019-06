oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Entrano nel vivo gli Europeandi Minsk: nella seconda giornata disaranno in palio finalmente i primi titoli: inaugureranno il medagliere le prove miste del tiro a segno, poi sarà la volta di tiro con l’arco, ginnastica, ciclismo su strada femminile. Nel pomeriggio ecco i primi podi di judo (validi come Europei) e sambo. La manifestazione sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport 205 ed in direttain abbonamento su SkyGo, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale generale della rassegna e quella dedicata per il judo, in quanto valida come titolo europeo. Di seguito ilcompleto degli Europeandi, sabato 22 giugno: Sabato 22 Giugno 08:00-10:30 : Tiro con l’Arco : Quarti di Finale Team Recurve F 08:00-13:20 : Tiro a Volo : Qualificazioni Trap F & Trap M 08:10-09:00 : Tiro a Segno : Qualificazioni Pistola 10m Mx 09:00-13:00 ...

zazoomnews : Europan Games 2019 oggi: orari programma tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (venerdì 21 giugno) -… -