Erezione maschile | come funziona e come prolungarla

gqitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Sicuro di sapere tutto sull'? La sessualità, in senso stretto, sia comunque diversa da quella femminile. L'uomo ha il pene, che vive secondo regole che spesso non dipendono dalla volontà cosciente. Soprattutto quando si parla di, è importante non dare mai per scontati alcuni principi, senza i quali vivere serenamente può diventare davvero molto difficile. L', ma quanto ne sappiamo? «Scientificamente - ci spiega la psicoterapeuta della SISP, sessuologa clinica ed esperta in Educazione Sessuale Valentina Cosmi - l’è un fenomeno che comporta il maggior afflusso di sangue alle arterie cavernose con il conseguente aumento del turgore e delle dimensioni del pene. Quando l’afflusso di sangue è adeguato, si ha anche l’elevazione, se invece questo è inferiore alle reali ...