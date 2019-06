Enologo in Australia “Qui hanno creduto in me anche se non ero nessuno In Italia senza

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) “Inpuoi essere formato quanto vuoi, ma se non hai conoscenze non lavori. Qui, dopo un mese di invio curricula, posso fare ciò per cui ho studiato con una paga più che dignitosa”. Marco Sollazzo ha 30 anni, viene da Roma, è une da tre anni vive in. Dopo oltre sette anni di studi e con numerose pubblicazioni alle spalle, è stato costretto a trasferirsi all’estero per inseguire il suo sogno, nonostante l’sia il primo produttore al mondo di vino. Una scelta non semplice, ma che, dice, lo sta facendo “crescere tantissimo”.se non seima meriti, l’ascensore sociale funziona”, spiega. “Importiamo vino in Colombia, dove si sorride al futuro. L’è depressa, ed essere giovani è un handicap” La sua passione per la natura ha ...

