Encelado | luna di Saturno | nasconde un oceano di vita

(Di sabato 22 giugno 2019) L’globale diè un serbatoio di carburante per forme di. La distesa calda sotto i ghiacci delladi– riporta Global Science – sarebbe ricca di biossido di carbonio e idrogeno in concentrazioni più alte di quanto immaginato. Con un Ph simile a quello della Terra, l’presenterebbe le condizioni necessarie per la. Lo sostiene un nuovo studio dell’Università di Washington, che sarà presentato il 24 giugno alla AbSciCon2019, che individua in queste componenti la ricetta per un ottimo pranzetto per gli eventuali microbi viventi. “E’ una sorta di pasto gratis per microbi” dice Lucas Fifer del team di ricercatori “o, viceversa, le alte concentrazioni di gas vogliono significare che non c’è nessuno a nutrirsi di questo carburante”. In ogni caso, per Fifer, le nuove informazioni migliorano la comprensione della capacità dell’...

