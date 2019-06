Emilia Romagna | sono centinaia le auto distrutte dalla grandine

Maltempo - scia di distruzione in Emilia Romagna dopo la tempesta : pomeriggio drammatico - decine di feriti. E’ un disastro [FOTO e VIDEO] : L’Emilia Romagna è stata oggi pomeriggio letteralmente flagellata da temporali violentissimi: le temperature sono crollate da +27/+28°C a +16/+17°C in meno di 20 minuti su tutto il territorio Regionale, dapprima a inizio pomeriggio in Emilia, successivamente dopo le 17:00 anche in Romagna. Temporali molto violenti hanno colpito Reggio Emilia, Modena, Bologna e infine Ravenna fin sul litorale. Nelle zone più colpite sono caduti 100mm di ...

Maltempo in Emilia Romagna - arrivano i primi fondi dopo i fenomeni estremi di maggio : Un primo stanziamento di 1 milione e 800mila euro messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna per rispondere alle criticita’ piu’ gravi aperte dalle piogge intense che hanno colpito la Regione nel mese di maggio. E’ la risposta della Giunta regionale, che ha deliberato ieri gli stanziamenti, alle conseguenze delle precipitazioni eccezionali che in piu’ ondate hanno colpito il territorio da Piacenza a Rimini. Quattro ...

Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie - Linfomi e Mieloma : il 21 giugno mini checkup ematologico gratuito nei centri lifebrain Emilia Romagna : Il 21 giugno, in occasione della Giornata Nazionale per la Lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma indetta da AIL, nei 18 centri lifebrain Emilia Romagna sarà possibile effettuare gratuitamente un mini checkup ematologico che comprende le analisi di Emocromo, Ferritina e Sideremia: un primo, importante passo verso la prevenzione. Ogni anno in Italia si registrano oltre 370.000 nuovi casi di tumore (dati Associazione italiana di oncologia medica ...

Autonomia : sì da Anci Veneto - Lombardia ed Emilia Romagna (2) : (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha commentato così l’incontro: “Quella di oggi è stata una giornata importante perché è emersa la piena e totale sintonia tra i soggetti coinvolti. Le esigenze e le istanze emerse nel corso di questo laboratorio sono trasversali coinv

Sereno Variabile Estate : alla scoperta dell’Emilia-Romagna : Primo appuntamento di Sereno Variabile Estate con la puntata in onda domenica 16 giugno alle 14 su Rai2, dedicata all’Emilia-Romagna, scenario di un interessante itinerario nel territorio dei Colli Bolognesi, con tante proposte per una vacanza all’insegna dell’enoturismo, del gusto e della cultura. Molti gli spunti per un soggiorno fatto di relax, escursioni, sport, gastronomia, in un viaggio gradevolmente punteggiato dai brindisi con i vini ...

Maltempo al Nord : devastante grandinata in Emilia Romagna - danni ingenti : Come previsto si è accesa l'instabilità atmosferica nel corso del pomeriggio sulle regioni del Nord Italia. Un temporale abbastanza isolato ma intenso (probabilmente a carattere di "supercella") ha...

Emilia Romagna - Pd oltre Ferrara : resiste a Lega con giovani e civismo. “Regionali? Servono piedi per terra e alleanza larga” : L’Emilia-Romagna “rossa” regge l’urto dell’ondata leghista e riparte dai ballottaggi per tentare l’impresa di mantenere il governo della Regione alle elezioni in autunno, in un territorio che per la prima volta è contendibile. Sulle Regionali è inevitabile che si allunghi l’ombra della sconfitta di Ferrara, fortino del centrosinistra dal Dopoguerra, e Forlì. Eppure nel complesso il centrosinistra resiste ...

Regionali Emilia-Romagna - governatore Bonaccini (Pd) : “Lega non stappi lo champagne - la sfido” : Il governatore dem alla guida dell'Emilia Romagna, Sefano Bonaccini, sfida la Lega: "Le sconfitte di Ferrara e Forlì bruciano, ma la Lega non stappi bottiglie di champagne e non canti vittoria: siano più umili, noi ce la batteremo". Il presidente dem si è detto pronto a ricandidarsi per le elezioni Regionali, previste a novembre.Continua a leggere

Elezioni amministrative - Emilia Romagna rosso sbiadito : L’Emilia Romagna non sarà leghista, ma la regina per eccellenza delle (ex) regioni rosse non sembra sfuggire a quel processo di “sfarinamento” del voto storicamente di sinistra che ha già reso, ad esempio, l’Umbria terra di contesa per tutte le forze politiche. Il voto in quest’area geografica ha monopolizzato l’attenzione post-ballottaggi, dopo le vittorie storiche del centrodestra a ...

A Bologna le regioni leader di Cina - USA - Africa - Francia e Germania per un’alleanza con l’Emilia-Romagna : nasce la rete internazionale per la crescita sostenibile : Pensare il futuro partendo dal presente, con risposte che già ora guardino ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso una modello di crescita che sia realmente sostenibile. In un contesto globale che cambia a grande velocità, alcune regioni hanno innescato processi di innovazione sociale, economica e ambientale, assumendo un ruolo di guida nei rispettivi contesti. La collaborazione fra questi territori diventa così garanzia di ...

Roccaforti rosse? Non esistono piùPd ko in Emilia Romagna e Umbria : Diversi ko per il Pd in Emilia Romagna e Umbria, tradizionalmente "rosse". Le ex Roccaforti non ci sono più. Resiste solo la Toscana Segui su affaritaliani.it

Nei ballottaggi in bilico il Pd si difende. Salvini - due vittorie in Emilia Romagna : Al leghista Alan Fabbri, già candidato governatore del 2014, il miracolo è riuscito: a spoglio ultimato, il Carroccio ha espugnato Ferrara. Invece, malgrado il rosario sempre in tasca, il miracolo non è riuscito al fotografo di matrimoni Roberto Salati nell’altro fortino rosso di Reggio Emilia, dove vince Luca Vecchi del centrosinistra. Tutti campa...

Grano contaminato da escrementi e ratticidi : sequestro Nas in Emilia Romagna : Trecento quintali di Grano e soia contaminati da ratticidi ed escrementi di topi e piccioni: li hanno sequestrati i carabinieri del Nas di Bologna durante un’ispezione in un’azienda di produzione zootecnica in provincia di Ferrara. I militari hanno proceduto a un sequestro cautelativo sanitario per un valore complessivo della merce di 50mila euro. Al responsabile dello stabilimento e’ stata contestata la violazione dei ...

Maltempo Emilia Romagna : “Già chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...