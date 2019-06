Ecuador | l’All Star Game della Serie A nazionale è imperdibile | tra gol olimpici e

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019) Un Allstravagante quello che ogni anno si gioca in. Un evento organizzato dalla Federazione in cui i partecipanti si danno battaglia in sfide particolari sul modello del ben più famoso AllNBA. Si inizierà con la gara tra i migliori giocatori delle squadre delle regioni che si affacciano sul mare contro i migliori giocatori delle squadre delle regioni montuose. Ma questo sarà solo l’inizio. I calciatoriPrimera Categoríaeña si sfideranno a gol olimpico (direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo), tiro al palo, tiro da metà campo, palleggi con la testa e palleggi con la gomma da masticare. Insomma, un evento singolare con sfide fuori dal comune, ma sicuramente divertentissime agli occhi degli spettatori.L'articolo, l’All: tra gole ...

myriver80 : RT @unoscribacchino: 'Sta' zitta zingara di merda, ti taglio la gola'. #Roma. Un conducente Atac ha insultato e picchiato una passeggera o… - Clem62172897 : RT @unoscribacchino: 'Sta' zitta zingara di merda, ti taglio la gola'. #Roma. Un conducente Atac ha insultato e picchiato una passeggera o… - mony76 : RT @unoscribacchino: 'Sta' zitta zingara di merda, ti taglio la gola'. #Roma. Un conducente Atac ha insultato e picchiato una passeggera o… -