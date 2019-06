E c’è chi | per lavoro | fa l’avvistatore di balene

vanityfair

(Di sabato 22 giugno 2019) L'esameLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingLa certificazione High Quality Whale WatchingPer molti di noi l’idea di poter lavorare con gli animali è emozionante. Basta pensare al successo di alcuni annunci in tema, come quello per un’accarezzatrice di gatti in Grecia, oppure a professioni un po’ innovative, come il pet detective. Ma in questi casi si trattava prevalentemente di animali domestici. Come vi vedreste, invece, nei panni deldi cetacei siano, orche e delfini? Questi animali hanno sedotto l’immaginazione di tutti nel corso dell’infanzia. Basta evocare film come Flipper e Free Willy o ricordare la balena di Pinocchio per farci battere un po’ il cuore. Ecco, per chi fosse rimasto fermato – positivamente – a quell’immaginario, ora in Italia è ...

CarloCalenda : Vedi che ci possiamo consolare. C’è chi sta peggio di noi. - carlosibilia : Ieri è stato approvato in via definitiva il #DecretoCalabria. Toglieremo le mani della politica dalla sanità, parti… - FBiasin : Questo video di #Massara, nuovo ds #Milan, è una vera chicca. Il dramma è nei commenti: c'è chi si indigna per il… -