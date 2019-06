Don Balon | Perez alza il prezzo per James Ora vuole 65 milioni

Dybala sarebbe nel mirino dell'Atletico Madrid - Don Balon : 'Pronti 100 milioni' (RUMORS) : Attendiamo a breve l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, ma la dirigenza della Juventus continua il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. Gran parte degli investimenti potrebbero passare da importanti cessioni, anche perché l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista per fine giugno dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. ...

Nelson Semedo - secondo Don Balon vuole trasferirsi alla Juventus (RUMORS) : Gran parte del mercato bianconero potrebbe passare da alcune cessioni pesanti. L'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe infatti registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro. I principali indiziati a lasciare Torino sono Joao Cancelo, Alex Sandro, Cuadrado, Douglas Costa e Mario Mandzukic. Proprio il terzino portoghese è uno dei più apprezzati in Inghilterra, con il Manchester City che ...

Don Balon : Ronaldo arrabbiato con Cancelo per la sua scelta di andare al City (RUMORS) : Ieri si è disputata la finale della nuova competizione organizzata dalla UEFA, la Nations League, che ha visto in finale 'scontrarsi' il Portogallo contro l'Olanda, che avevano battuto in semifinale rispettivamente Svizzera ed Inghilterra. Nella formazione titolare del Portogallo (che ha vinto la competizione) ha sorpreso l'esclusione dagli 11 titolari di Joao Cancelo, spesso schierato titolare sulla fascia destra dal commissario tecnico ...

Juventus : secondo Don Balon - Cuadrado è vicino al ritorno alla Fiorentina (RUMORS) : Nonostante l'argomento principale sia la ricerca del tecnico della prossima stagione, la dirigenza bianconera starebbe lavorando notevolmente per rafforzare la rosa. Come è probabile, alcuni investimenti passeranno anche da cessioni pesanti, magari inserendo alcuni giocatori come contropartita per arrivare ai calciatori desiderati. Potrebbe essere il caso di Juan Cuadrado, centrocampista offensivo colombiano che ha il contratto in scadenza nel ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juventus sarebbe interessata a Dembelé del Barcellona : In attesa di definire il tecnico per la prossima stagione, la dirigenza bianconera sta lavorando per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gran parte degli arrivi però potrebbero passare da cessioni pesanti, in quanto secondo il Sole 24 Ore, l'approvazione del bilancio d'esercizio prevista in giugno dovrebbe registrare per la Juventus una perdita fra i 50 e i 60 milioni di euro. Le indiscrezioni ...

Dalla Spagna - il gossip di Don Balon : Cuadrado avrebbe chiesto la cessione alla Juventus : In attesa di ufficializzare il nuovo tecnico che siederà sulla panchina bianconera, la dirigenza della Juventus starebbe lavorando notevolmente per cercare di rafforzare una rosa che ha evidentemente bisogno di innesti di qualità. Ma prima di investire, potrebbe essere necessario effettuare qualche cessione pesante, in vista soprattutto dell'approvazione del bilancio d'esercizio, previsto per giugno. Secondo il Sole 24 Ore, la Juventus potrebbe ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve sarebbe la prima scelta di Kroos : Rivoluzione di mercato. Potrebbe essere questo lo slogan ideale da affidare per il mercato estivo al Real Madrid, che dopo una Champions League deludente e il terzo posto nella Liga, sarebbe pronto a rivoluzionare una rosa di giocatori vincenti ma che necessariamente potrebbero avere l'idea di ricercare nuovi stimoli in altre squadre, dopo aver vinto tanto con la società spagnola. Il ritorno di Zidane è motivato proprio da questo, rifondare la ...

Don Balon - Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto sei acquisti alla Juventus : tra questi Pogba : In attesa di conoscere il futuro della panchina bianconera, che arriverà dall'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a lavorare sul mercato per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in Champions League. L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha evidentemente incrementato la qualità della rosa, ma l'apporto del portoghese potrebbe arrivare anche dal ...

Dalla Spagna - Don Balon : Ronaldo avrebbe chiesto tre colpi alla Juve - tra questi Marcelo : La Juventus sarebbe pronta a lavorare per allestire una squadra in grado di competere soprattutto in Champions League. La disfatta europea contro l'Ajax ha messo in evidenza alcuni limiti tecnici dei bianconeri, che necessiterebbero di innesti in tutti i settori. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, oltre ad incrementare la qualità della rosa bianconera, ha portati dei benefici economici ed anche di visibilità ai bianconeri: tanti giocatori infatti ...

Dalla Spagna - 'Don Balon' : Isco sarebbe più vicino alla Juve (RUMORS) : Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato in casa Juventus. I deludenti risultati in Champions League (pesa la sconfitta ai quarti di finale contro l'Ajax) starebbero spingendo la dirigenza a valutare diversi arrivi per la prossima stagione, ma gran parte di questi dovrebbero passare anche da alcune cessioni pesanti. A rischio ci sono diversi giocatori, da Alex Sandro a Douglas Costa, fino ad arrivare a Cuadrado, Dybala e ...

Don Balon : il Psg fa 'tremare' la Juve - vuole fortemente Pjanic (RUMORS) : La disfatta della Juventus in Europa non ha di certo spento l'interesse dei grandi club per alcuni giocatori bianconeri, e tanti stanno guardando in casa bianconera per poter rinforzare le loro rose. Uno dei giocatori più apprezzati è sicuramente il centrocampista Miralem Pjanic, uno dei registi più forti a livello europeo e come tale ha molto mercato. Non solo il Real Madrid di Zidane apprezza il mediano bosniaco, di recente anche il Paris ...

Dalla Spagna - Don Balon : la Juve potrebbe prendere Mata a parametro zero : Il mercato della Juventus si è spesso basato sul cogliere le opportunità, in particolar modo quelle a parametro zero. I vari Pogba, Pirlo e Dani Alves, sono solo alcuni dei nomi di prestigio che negli anni sono arrivati a Torino praticamente gratis, ma la lista è destinata ad incrementare: già a gennaio la dirigenza Juventina ha infatti ufficializzato l'acquisto a zero di Aaron Ramsey, mediano dell'Arsenal che arriverà nel mercato estivo. Ma ...

Dalla Spagna - Don Balon : Guardiola alla Juventus - si può (RUMORS) : La Juventus la prossima stagione dovrebbe ripartire dal suo attuale allenatore, ovvero Massimiliano Allegri, che alla trasmissione televisiva della Rai 'Che Tempo Che Fa' ha confermato tutta la sua intenzione di rimanere a Torino anche la prossima stagione, considerando anche che ha ancora un anno di contratto con la società bianconera. Sarà però importante l'incontro fra il presidente della Juventus Agnelli ed il tecnico toscano, che si terrà ...

Don Balon : la Juventus sarebbe pronta a fare un'offerta per Varane : In attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina della Juventus, la dirigenza si è buttata a capofitto sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare una rosa che ha delle carenze soprattutto dal punto di vista qualitativo. La sconfitta ai quarti di finale di Champions League contro l'Ajax lo dimostra, ecco perché potrebbe verificarsi una sorta di mezza "rivoluzione" sul mercato, con arrivi che riguarderanno tutti i ...